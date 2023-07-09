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【爆竊】將軍澳兩日内6店遭爆竊　失約1.5萬元貨49歲男被捕

社會 11:37 2023/07/09

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49歲男涉先後爆竊6間店鋪（警方圖片）

將軍澳警區昨日（8日）接獲多名店鋪職員報案，指於7月7至8日期間區內有6間店鋪懷疑被人爆竊，合共損失約值1.5萬元的貨品及約5,000元現金。

將軍澳警區刑事調查隊第一隊人員接手調查，根據情報及深入調查後，同日在西區拘捕一名49歲姓許本地男子，他涉嫌「企圖爆竊」、「爆竊」及「盜竊」，現正被扣留調查。
 
行動中，人員起回約大部分懷疑失物，包括16個耳機、4個喇叭及2部手提電話，並檢獲一部手提電話及環保袋，懷疑與案有關。

警方表示，大部分賊人均屬「機會主義者」，往往會選擇保安設施簡陋或容易進入的單位作目標。因此，不論大廈或商鋪均可加裝防盜設備，例如為所有出入口加上有鎖的鐵閘，以及在各處安裝閉路電視。今次案件得以迅速偵破，其中一個原因亦是案發商場具備完善的「天眼」系統，除了覆蓋範圍大，影像亦非常清晰，協助調查人員追查疑犯。種種保安措施均有助提高阻嚇力，有效阻止賊人潛入犯案。
 
警方重申，根據香港法例，入屋犯法罪為嚴重罪行，一經定罪，可被判監禁14年。

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責任編輯：李芷玲

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