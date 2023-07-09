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【集體失常】印尼上百工人集體失常疑撞邪　警調查：疑無食早餐所致

健康 13:26 2023/07/09

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印尼製衣廠上百工人集體失常疑撞邪。

印尼一間工廠日前發生一宗離奇事件。在西爪哇省（West Java）一間工廠，有逾百名工人在7月6日集體出現失常行為，部分人大笑大哭，亦有人癱軟在地，甚或陷入昏迷。詭異片段在網上流傳後，引起外界關注。而當局初步懷疑，事件與工人未吃早餐有關，導致有失常行為出現。

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綜合當地媒體報道，印尼西爪哇省馬賈倫卡一間製衣廠，在本月6日出現員工集體行為異常的情形。從網上流傳影片可見，大批工人出現精神恍惚的狀況，報道指首先是一名一名工人出現失常行為，其後就越來越多工人有相同情形，需要由無恙的工人，協助攙扶失常者到廠外休息。

部分工人陷入昏迷，亦有人倒在地上詭異哭喊，其中一名坐在輪椅上的女子卻邊梳頭、邊發笑，疑似精神紊亂。情況持續了近5個小時，才得以控制。

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相關片段在網上流出後，有網民估計這些工人或是「撞邪」或「被上身」，亦有人認為或是工作過勞所致。亦有專家接受當地媒體訪問表示，認為這種情形可能與工人心理因素，以及環境條件下，所引發的情緒失衡有關。

當地警方在經過初步調查後，表示最先出現症狀的工人是由於未食早餐而暈倒，懷疑事件起因是與沒有吃早餐有關，至於為何其他工人也受影響，則尚在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 過勞 網絡熱話 早餐 印尼

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