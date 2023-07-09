【英國車禍】倫敦汽車衝入校園8歲華裔女童亡　家人悲痛︰她是聰明可愛的女孩

▲ 英國倫敦有越野汽車衝入小學校園，導致8歲華裔女童當場身亡。

英國倫敦周四（6日）發生嚴重交通意外，一輛越野路華（Land Rover）汽車撞向西南部溫布頓區（Wimbledon）一間小學，一名8歲女童當場死亡，另16人受傷，英國警方認為與恐怖攻擊無關。死者證實是香港女童Selena Lau，死者家屬事後發聲明悼念，形容Selena是一名聰明可愛的小孩。

綜合英國傳媒報道，倫敦警方表示，在早上9時54分左右接獲報案，指一輛越野路華汽車撞入位於溫布頓區坎普路的The Study Preparatory School，造成一名8歲女童當場死亡，另有16人受傷，當中12人留醫。傷者當中包括2名成人，其餘為兒童，而據英國廣播公司（BBC）指，數名傷者情況危急。

8歲死者為該校華裔學生Selena Lau，女童家人事後透過警方發布她的照片和聲明，形容Selena是一名聰明可愛的女孩，深得所有人的喜愛，在這傷痛的時刻，家人希望外界尊重其私隱。

最新影片推介︰

司機疑癲癇症發作

而涉案司機是一名46歲女子，在駕駛時疑出現健康問題，有目擊者指她是癲癇症發作。警方稱，女司機因涉嫌危險駕駛導致他人死亡而被捕，目前獲准保釋，而司機的醫療狀況是警方調查方向之一。

The Study Preparatory School是私立女校，專門供4歲至11歲女生入讀，位置距離舉辦溫布頓網球錦標賽的場地約1.6公里。據報當時是學校的學期最後一日，一班學生正於校園戶外空間舉行茶會慶祝。在事發後，校方在學校網站發聲明向死者家屬致哀，並指會竭盡所能支援學生及家長，尤其是傷者。

不少當地居民到現場獻花，有人獻上心意卡形容Selena如閃亮的星星，會永遠在各人的心頭閃耀。而學校對面的高爾夫球俱樂部成員，亦在學校門外默哀一分鐘。

入境處未接獲港人求助

香港入境事務處周六（8日）表示，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館（大使館）了解情況，但至今仍未接獲港人求助。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰林綺玲