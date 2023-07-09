【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法

▲ 「肥湯」變「瘦湯」！

馬國明今年將迎娶女友湯洛雯，步入人生新階段。靚湯自己一手一腳籌備婚禮、未有找婚禮統籌幫忙，而馬國明則專心拍劇、為事業「搏殺」。

靚湯積極籌備婚禮之餘，也有好好減肥，務求成為最佳狀態的靚靚新娘子。 她日前在社交平台公開自己的近照，大展舞功的同時，更大騷修身成果！

【隱門】湯洛雯被批演技差女神變大媽 虛心接受批評：這湯會加油變成更好的湯

靚湯學舞 馬明大讚

靚湯指跳舞成為她的新興趣，身穿黑色連身裙的她隨拍子搖擺、扭腰，身型明顯較以往「摵脂」，難怪湯靚會自信地公開自己的跳舞片段。

「未婚夫」馬國明留言大讚：「好叻呀！」， 網民回應馬明的留言：「馬生馬太又放閃」、「你老婆越來越正啊」 、「你又試吓跳」、「你同老婆一起跳」。

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拍《隱門》惹負評

靚湯早前在劇集《隱門》飾演警長楊忻曉， 被網民以「跑不動」來批評她，認為她在劇中的身型是肥腫難分。

對此，早前靚湯出席劇集宣傳時直認拍《隱門》時狀態十分差，因為得了胃炎，要吃很多藥，又睡不到，還要吃安眠藥，令當時個人好脹好腫，老了好多。

她更在社交平台上自嘲是「師奶仔」：「人生總是會經歷高高低低，虛心接受批評，才能進步！那時的我未能做到最好，但我會更加努力！謝謝所有有留意我演出的觀眾，好的、不好的，都袋落袋了，這湯會加油變成更好的湯 ，收到很多PM支持和鼓勵，很溫暖，謝謝你們。#共勉之 #每天也是美好的一天 #記住今晚隱門繼續睇我呢個師奶仔呀」。

▲ 《隱門》（劇照）

「肥湯」變「瘦湯」

身高1米7的靚湯，體重高峰一度超過120磅，體重一直也是反反覆覆。

她曾花了兩個半月時間減掉了至少10磅。她嘗試不同減肥的方法，用了最「經典」的節食和運動互相配合來減肥。

靚湯深明運動對不少女生來說是件苦差，但直言：「經過今次減肥歷程我發覺得運動係必須的！」她分享自己由一開始以20分鐘的帶氧運動，慢慢加至30、40分鐘以達到消脂效果。

有感跑步對她並非最好的帶氧運動，靚湯選擇以太空漫步機及單車機來取代。

靚湯提到的另一重點就是「持之以恆」：「一個習慣亦都有人講過係要用21日來建立嘅，所以做運動持之以恆係好緊要。而且佢亦都好幫到你鍛練自己嘅Will Power，做樣樣事都會更加成功。所以減肥唔係淨係為咗要靚啲而係要令自己變得更好，更成功！」

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無特別減肥餐單

除帶氧運動，她還進行重點肌肉訓練，目標是要讓大腿和臀部更加結實，於是重點著重該兩個部位來操練。

她表示自己無特別的減肥餐單，坦言未能吃得清淡盡戒油鹽糖份，最重要是根據自己的BMI計算每日所需卡路里去進食，靚湯更強調吸收的卡路里絕不能過少：「因為之後食返，反彈機會會好大。」

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