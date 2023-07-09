【食用安全】美國進口芝士驗出一級致癌物　台灣Costco全面回收產品逾千盒恐已被食用

▲ 美國1款進口芝士驗出一級致癌物。

台灣食品藥物管理署昨日（8日）公布，一批由美國生產的「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪」驗出含致癌物「環氧乙烷」，要求超市Costco（好市多）回收，目前產品已下架並被召回。

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綜合台媒報道，有消費者接到Costco致電通知，一款芝士驗出致癌物「環氧乙烷」，要求全面召回商品。台灣食藥署其後證實事件，公布涉事產品為美國生產的「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪」，規格為每盒0.68公斤，並已要求業者回收產品。

▲ 涉事產品為美國生產的「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪」。

該款產品總計輸入量達913.92公斤，而Costco庫存僅剩156.4公斤，售出757.52公斤，因此估計已有逾千盒流入市面，或已被消費者食用。

除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而WHO定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

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責任編輯：羅嘉欣