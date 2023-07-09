【減廢為能】公屋智能廚餘回收桶半年收逾400公噸　目標擴展至全港約百幢樓宇

▲ 公屋智能廚餘回收桶半年收逾400公噸，目標擴展至全港約百幢樓宇。（環保署提供）

部分公共屋邨設置智能回收桶，收集廚餘，街坊可藉回收儲積分、換禮品。計劃由去年10月實施，首半年已收集廚餘逾400公噸，目標是在2023至24年度，擴展到全港約百幢公共屋邨樓宇。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為推動轉廢為能，環境保護署與多個部門合作，試行在部分公共屋邨裝設智能回收桶，收集廚餘，其非接觸式設計乾淨衞生，且能自動除臭，不但不影響屋邨環境，部門更加入誘因，讓街坊藉回收儲積分、換禮品。

智能回收桶使用方便，只須掃描「綠綠賞」會員二維碼，頂蓋便會自動打開，市民隨即可將廚餘放進回收桶。

回收桶內置重量和容量水平感應器。當放進回收桶的廚餘重逾100克，頂蓋會在20秒後自動蓋上；當內桶即將滿載，系統會自動發送手機信息，提醒屋邨管理和清潔團隊更換內桶，防止廚餘滿溢。

此外，回收桶更具備除臭裝置，能定時噴灑除臭劑，分量和頻率更可按實際需要調校。環保署強調，會把回收桶放置於空曠戶外地方，盡量不對居民構成影響。

環保署高級環境保護主任（減廢及社區回收）唐樂勤表示，公共屋邨居民普遍會把廚餘和其他家居廢物棄置於後樓梯的垃圾桶，當廚餘累積便有臭味，整個樓層也受影響，應用智能回收桶收集廚餘有助改善情況，也可令垃圾房和垃圾收集點更乾淨。

減少廢物、改善環境，回收廚餘好處多多，而為進一步推動市民參與，環保署更為回收引入獎賞。環保署項目主任（減廢及社區回收）馮子榮指，市民可藉回收廚餘累積「綠綠賞」積分，並在指定公共屋邨禮品兌換機或「綠在區區」任何回收點兌換日用品或食品，例如麵食、香米、芥花籽油等。

有屋邨居民大讚安排一舉數得，既可解決廚餘太多的問題，也令市民有動力參與環保。

為期18個月的公共屋邨廚餘收集試驗計劃去年10月展開，首階段涉及五條公共屋邨共約30幢樓宇，實施首六個月已有超過四成居民使用智能回收桶，收集廚餘逾400公噸。

計劃深受歡迎，第二階段今年3月開始，擴展至更多屋邨。環保署指，會在相關屋邨設宣傳攤位，並安排環保大使教導居民如何使用智能回收桶。

計劃的短期目標是在2023至24年度，擴展到全港約百幢公共屋邨樓宇。收集到的廚餘會運往環保署小蠔灣有機資源回收中心，用以產生能源和堆肥，達致轉廢為能。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜