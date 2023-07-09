【靈戲逼人】22歲劉芷玲演中學生零違和　Sabrina揈水袖獲心姐讚叻女

由張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等參演TVB劇《靈戲逼人》，起用不少新面孔，當中現年22歲的劉芷玲（Sabrina）飾演中學生，獲網民讚「超Baby Face」零違和：「個妹妹原來過廿歲」、「以為真係學生」。

Sabrina為2021年TVB藝訓班學員，在《靈戲逼人》飾演熱愛粵劇的小妹妹，更疑似是柳芳（龔嘉欣飾）著力尋找的雲哥（張振朗分飾）的孫女，角色關鍵之餘亦甚多發揮機會。

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揈水袖有板有眼

阿麗的揈水袖場便每個動作均有板有眼，就連曾為1990年代當紅粵劇花旦的謝雪心（心姐）也大讚Sabrina叻女：「長水袖係唔容易耍架，我都讚佢叻呀！」

Sabrina則透露拍攝前有上堂練習：「之前有一日由朝練到晚都喺度練基本功同水袖動作，到真正拍嗰日就有現場指導。但因為嗰個水袖真係太長，我失敗咗好多次先做到佢哋想要嘅效果。」

她又謂自己零粵劇根底，相關經驗只是跳舞及唱流行曲，故開拍前壓力甚大：「都係一路拍一路學一路做。」