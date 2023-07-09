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【狠心媽媽】掟初生女嬰落樓致死瞬間後悔　揭單親媽因一個念頭動殺機

親子 13:25 2023/07/09

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台灣一名單親媽掟初生女嬰落樓致死，警方揭開她因一個念頭動殺機。（網上圖片）

台灣屏東於市於上周三（5日）清晨發生殺嬰案，一名赤裸女嬰被媽媽從3樓丟下慘死，涉案生母柯姓女子被捕。警方經調查後揭開生母的悲慘身世及棄女嬰原因，而柯女殺嬰後也隨即感到後悔，內心一直希望女兒被救活，可惜女嬰返魂乏術。

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生母柯女現年30多歲，曾有過一段婚姻，育有2子，離婚後由前夫扶養。柯女恢復單身後再度懷孕，獨自租屋待產，但她擔心沒有經濟能力扶養，不忍女兒要跟她一起捱苦，故她在家產下女兒後，一時絕望才把女兒3樓丟下。

可是柯女隨即後悔，她落樓看到民眾和警方聚集，不敢現身，只能內心期盼女兒能被救活。女嬰被發現時已奄奄一息，送院後證實死亡，讓柯女抱憾一生。

柯姓女子落網後承認罪行，屏東檢方考慮到柯女產後的身體狀況、犯罪動機及生活狀況等因素，認為沒有羈押必要，因此採用科技設備監控並限制其住居。而女嬰死因有待解剖報告出爐後鑑定。

詳細案情詳見【上一頁】

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責任編輯︰王明芳

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