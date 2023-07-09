【順手牽羊】80歲老翁駕電單車去藥房　偷走一盒威而鋼下場曝光

▲ 台灣一名80歲老翁駕電單車去藥房，偷走一盒威而鋼，下場曝光。

「威而鋼」（俗稱「偉哥」）是一款治療男性勃起功能障礙的藥物，台灣苗栗縣一名80歲老翁，日前以電單車代步到藥局，向一名女店員表示要買威而鋼，其後卻趁店員不為意時，直接把「偉哥」放入褲袋離開。店員隨後報警，而老翁被拘捕後卻辯稱，只是因錢帶不夠，打算叫孫女之後前來藥局結帳。法院不接納其說法，終依竊盜罪判老翁拘留10日。

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事發於今年1月1日上午10時多，苗栗縣一名80歲老翁駕電單車前往一間藥局，先向女店員表示想買一盒威而鋼。店員向其告知，一盒售價為新台幣1,230元（約港幣308元）。老翁聽後認為太貴，向店員表示只買1顆便可。

但當店員轉身取藥時，老翁卻趁機將一盒威而鋼塞入褲袋，隨後駕車離去。店員點算藥物時，發現少了一盒威而鋼，在調查閉路電視後即報警處理。

警員其後拘捕老翁，老翁承認自己拿走了藥物，但但否認是偷竊，辯稱是因為當時自己帶不夠錢，打算叫孫女事後去藥房付帳。但藥房店員表示，老翁當時離開，並未向店員表示會晚一點付款。反而是藥房報警後，老翁的家人才到場付款。最終法院判老翁拘留10天，罰款新台幣1萬元（約港幣2,500元），案件可上訴。

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責任編輯：羅嘉欣