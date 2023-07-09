周國賢唱出癲狂與魔性　麥浚龍演繹經典作引萬人大合唱

周國賢（Endy）與麥浚龍（Juno）的《852FES Awaken Music Endy Chow • Juno Mak》演唱會於昨晚（7月8日）假赤臘角亞洲國際博覽館Arena舉行。

向來老友鬼鬼的Endy與Juno首次合作開Show，並以充滿電影感的歌單震撼全場亦同時感動了Endy，唱到眼濕濕；甚少開Show的Juno唱出經典作品時，全場觀眾亦興奮得來個萬人大合唱。

整場演唱會，以飾演AI的Juno與人類Endy對壘，在沒有話語交流的演出中，說出一個最有畫面的故事。一人一隊Band，相互穿插唱出罕見歌單。

而且大部份歌曲均重新編曲，給人耳目一新的感覺：先有Endy以純鋼琴伴奏唱出Juno的《勇悍‧17》揭開序幕，Juno隨即以Rock爆版本《亥時出世》、《真功夫》及《鶴頂紅》登場，展現罕有的霸氣。

身為Band友的Endy，拿起結他以《人在做》、《森林大火了》、《消化不良》及《小國英雄》作回應，在唱至《消化不良》時，他索性瞓在台上與樂手一同Jam歌，炸爆舞台。

但 Juno一系列感性作品，如《情感的廢墟》、《吃鯨魚的人》及翻唱Endy《我們都不是無辜的》，亦牽動現場觀眾的情緒，特別是《吃鯨魚的人》的前奏一響起，全場猶如咆哮式的尖叫，一起陷入了瘋狂。

Endy換上裝束，單靠自己一支結他自彈自唱《密封罩》，再緊接鮮有現場演繹的《酷兒》，但驚喜未完，Endy再唱出加入管樂的重金屬搖滾版《成魔之路》，是完全癲覆了原曲的一次演繹。

全晚一直未有合唱的Juno與Endy，在演唱會尾聲終於走在一起，合唱《雷克雅未克》，以及Endy在2008年為Juno創作的《從此世界多了一分鐘》，及後Endy唱出《重逢》時竟唱到眼濕濕，未知是否被整晚的歌單打動。

到最後Encore部份，Juno拿著小型攝錄機唱出《耿耿於懷》及《念念不忘》，記錄了全場萬人大合唱的瞬間，而演唱會到最後，Juno送上EDM曲式的《忘記和記》，並在Endy的結他伴奏下作結，而Endy在最後更向Juno送吻，兄弟情盡現。

Show後二人談及今次相隔多年再度合作，Juno表示：「綵排時發現Endy唔同咗，節奏、方式都唔同，但而家成熟咗，聽到佢將情緒放咗入歌裡面，我飾演AI就相對要冷漠啲。」

另外，今次舞台製作成V字型，所以中間會有一個窿，Juno和Endy在綵排時已步步為營，Juno更說：「因為我要戴眼罩唱歌，睇唔到嘢，好驚跌落去，所以熄晒燈時更加唔敢郁！」Endy亦道：「我唱嗰陣都係退後兩三步就到個窿位，所以要好小心，呢個算係呢個Show最驚險嘅地方。」

此外，今次演唱會跟過去其他製作略有不同，Juno和Endy事前都不知道對方演繹歌單，結果Endy要向Juno查問才知會否撞歌，Endy說：「初期有問Juno 可唔可以唱某幾首歌，因為我唔知佢唱唔唱，其實我好想唱《吃鯨魚的人》呢！經過今次，我哋關係已經昇華，完Show已經掛住了！」

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