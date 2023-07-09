【忽發奇想】長期便秘自行用膠管灌腸　男子腹痛2天休克揭滿肚膿液

▲ 男子長期便秘自行用膠管灌腸，腹痛2天休克，送醫揭滿肚膿液。

便秘相信是許多人都經歷過的煩惱，但內地一名長期排便困難的男子卻忽發奇想，在在服藥無效下，竟自行把膠管插入體內，企圖灌腸來緩解便秘，結果卻導致「腹膜炎」，送院檢查時腸胃道嚴重水腫，並有結腸穿孔、感染性休克的情形。

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綜合內地媒體報道，浙江建德市一名男子因長期排便困難，在服藥無效後，竟把塑膠管插入肛門灌腸。但由於男子用力過猛，膠管入侵太深，導致其腹部疼痛，在忍耐不適達2天後才就醫。

而醫生為男子檢查後，發現其腹內有大量膿液積聚、胃部及腸道亦有嚴重水腫情形。其後男子確診為腹膜炎，並有結腸穿窿、感染性休克等症狀，所幸經手術後已逐漸康復。醫生提醒，灌腸如操作不當，可致肛門局部損傷，引發感染，嚴重可致腸穿窿等併發症，而如果腸道被灌入過量液體，甚至可引起心力衰竭等情形。

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責任編輯：羅嘉欣