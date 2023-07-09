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【結婚食老麥】印尼麥當勞推抵食婚宴套餐　請賓客食芝士漢堡麥樂雞$1800起

親子 16:27 2023/07/09

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

印尼麥當勞最近推出超抵價「婚禮套餐」，包括100個漢堡包和100盒麥樂雞，只需350萬印尼盾（約1,810港元）起。

想慳皮搞婚禮的準新人有喜訊！印尼麥當勞最近開始推出超抵價「婚禮套餐」，包括100個漢堡包和100盒麥樂雞只需350萬印尼盾（約1,810港元），最少訂購200份。小編計過，準新人花費3千多元夠餵飽百多名賓客，因大食一點的賓客要吃兩份。麥當勞負責人更聲稱可加購其他食物，甚至在婚宴擺檔，真是貼心！

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據英國《太陽報》報道，連鎖快餐店麥當勞印尼地區於上月27日在社交平台上宣佈推出婚宴套餐，定價為350萬印尼盾，包括100個炸雞漢堡及100盒四件裝麥樂雞（McNuggets），或100個芝士漢堡及100件雞條，最少訂購200份。帖文中寫有︰

麥當勞的朋友們，讓我們通過「Wedding Mekdi」套餐讓你的婚禮時刻更難忘！還有各種其他令人興奮的選擇，最低訂購量為200份。

該地區麥當勞負責人Rizki Haryadi表示，婚宴套餐只是提供餐飲，並非讓新人在麥當勞店內舉行婚禮。另外，新人亦可選擇其他收費的食物，「我們還可以提供額外收費的食物攤位。」

印尼麥當勞推出抵食婚宴套餐，啱晒想慳皮嘅新人。（IG圖片）

本港2間分店可辦婚禮派對

目前婚禮套餐只在印尼雅加達供應，如計劃受歡迎，日後或推廣至世界各地。事實上，本港麥當勞在2011年起推出結婚派對套餐，新人可在山頂、金鐘海富2間分店舉辦婚禮派對，25人「婚宴」套餐收費3,888元，包括2小時場地租借、音響設備、電子邀請卡、總值1,200元的麥當勞美食，還有基本場地佈置。最貼心是新人無論一對新人或是嘉賓，都會獲贈小禮物。

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責任編輯︰林綺玲

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