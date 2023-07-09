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【DM旅導遊】「翻版林明禎」Miko空降J2做節目　黃潔琪歎溫泉Spa派福利【多圖】

娛樂 15:31 2023/07/09

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

J2近期不時「勾結外部勢力」邀外援靚女拍節目，比如《自然系》系列有林襄、張雅涵及黃上晏，將播出的新一輯加入林莎這些宅女神任主持派福利。

明晚（7月10日）起推出全新旅遊節目《DM旅導遊》，由J2er倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）任主持住馬來西亞，每集更會DM（私訊）邀請當地高顏值、高人氣KOL擔任導遊，首3集分別是「大馬女車神」劉芷妤（Adele）、「大馬王敏奕」陳玟蒽（Jacy）和「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）。

【廣告女神】林明禎飲咖啡感受戀愛滋味　公開獨居秘密：每朝必做三件事

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大馬人氣KOL

當中「翻版林明禎」Miko現年29歲，身材Fit爆的她在馬來西亞吉隆坡出生和長大， 剛出道時當平面模特兒及Show Girl， 現時從多方面發展，並IG現時逾85萬Followers，大馬是首屈一指的KOL。

她不是首次與香港電視台合作，曾於ViuTV的《飛檳吧！男神》及《走佬去馬拉》當女嘉賓主持。

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歎日式溫泉Spa

在今次《DM旅導遊》內，首站去到吉隆坡最大湖泊公園之一的蒂蒂旺沙湖濱公園，暢玩一個鐘便能減到300卡路里的電動Scooter。

之後，她與Carmen和Michelle到大型室內運動場挑戰「體能之癲」，鬥快穿越忍者體能訓練區之餘，還會挑戰玩離地4層樓高的空中吊網陣，考驗平衡力和膽色！

出完一身汗，Miko孖住Michelle大歎日式溫泉Spa，邊浸Spa邊食提子，畫面唯美。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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