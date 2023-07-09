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【創業】都大9隊伍獲資助90萬元創業　實踐一體化智能停車軟件等計劃

社會 14:36 2023/07/09

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

「Light G」隊伍勝出後將開發一體化智能停車解決方案軟件。（都大提供）

香港都會大學於日前舉辦首屆「創業日」，讓有志創業的學生和校友認識資深企業家及交流意見，並公布「薈創點」創新創意計劃的比賽結果9支學生和校友隊伍勝出，每隊獲得10萬港元執行資金。

是次比賽得獎隊伍展示了多元化和創新的計劃，例如為患有認知障礙症的長者研發的「CogniCare」裝置，能分析由使用者頭戴裝置收集的腦電波並傳送至治療機械人，令其作出即時反饋，從而提升治療機械人的效能；而「電子鋼琴共享生活」項目則透過在社區中心及老人院開設以平板電腦操作的電子鋼琴學習班幫助長者改善認知功能；以及採用無線射頻及物聯網技術的智能停車系統「Light G」，為使用者提供在室內環境快捷預約車位、付費及車位導向等服務。

為推廣創業文化，大學正在籌備成立5,000萬港元的創業基金，支持都大學生、校友和教職員的初創企業發展。都大副校長（研究及學生發展）郭予光深信在實踐的過程中，同學校友們能突破自己的舒適圈，從中所獲得的經驗，對日後無論是繼續創業抑或投身職場，以至個人成長，都有莫大裨益。

都大於2017年推出「薈創點」創新創意計劃，旨在啟發同學以創意和個人潛能回饋社會，透過一系列課堂以外的創意培訓及經驗實踐，提升同學和校友的創造潛能，實踐課堂所學的知識，至今已收到超過200份執行資金申請書。

創業日活動邀得數碼港、仁人學社、豐盛社企學會、香港人工智能及數據實驗室（HKAI Lab），以及香港科技園公司為策略合作伙伴，其代表與都大學生和校友在活動上交流創業策略。

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責任編輯：陳麗娜

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