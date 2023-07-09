【公開戀情】61歲馬景濤與年輕女粉絲熱戀　女方回應負評：愛一個值得愛的男人

▲ 馬景濤有新戀情！

曾有「師奶殺手」之稱的台灣男星馬景濤於2017年宣佈與太太吳佳尼協議離婚，現年61歲的他，迎來新一段戀情，並成為熱話！

【要求賠償】馬景濤被指家暴食軟飯頻向外父借錢 師奶殺手稱誹謗發聲明索償：無中生有

粉絲變女友

有一名 「邊牧波泥小pony」女網民公開她與馬景濤的合照，並寫道：「偶像成了愛人！你是最棒最牛的好演員！永遠的呂洞賓！兒時夏天滿滿的回憶！離了2次婚，我也不介意，因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」

從相中所見，馬景濤摟著女方，並一同拿著一束玫瑰花，而女生外貌明顯比馬景濤年輕很多。

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刪除「公開戀情」帖文

網民不滿「邊牧波泥小pony」的舉動，「情商太低了」、「這麼一官宣，感覺兩人的眼光都不怎麼樣」、「不會說話可以不用說的」、「為什麼要拉踩別人？」。

未知是石受網民批評所影響，「邊牧波泥小pony」已把「公開戀情」的帖文刪去。

馬景濤女友再發文

在今早，「邊牧波泥小pony」於微博發文再作回應： 「收到好多朋友的信息，都在心疼我被“網暴”了。我告訴她們，不重要啊，因為我不會去看那些不認識不了解我的陌生人對我不合實際的評論。做好自己，問心無愧！一片真心，無所求得去愛一個值得愛的男人，同時得到我們身邊朋友的支持，認可和祝福就夠了。他是兒時我最愛的呂洞賓，皓禎，張無忌，多爾袞，演繹了多少讓我們這代人記憶深刻的美好熒幕形象。感覺自己很幸運能收獲這段感情，因為在現實生活中他真的是一位好男人。人生短短幾個秋，珍惜每分每秒去好好愛你愛的人。我愛你，無欲無求，只要你幸福快樂。」

▲ 馬景濤與女友（微博圖片）

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