【垃圾徵費】公共屋邨廚餘收集試驗計劃擬擴展　本年度於百幢公共屋邨樓宇設回收機

▲ （政府新聞處圖片）

垃圾徵費原定今年底實施，惟據了解政府擬推遲至明年4月1日實施，意味相關回收配套設計有更多時間籌備。環保署表示，現時公共屋邨廚餘收集試驗計劃正逐步擴展，料2023/24年度可擴展到全港約百幢公共屋邨樓宇。

環保署高級環境保護主任（減廢及社區回收）唐樂勤表示，公共屋邨居民普遍會將廚餘和其他家居廢物棄置於後樓梯的垃圾桶，當廚餘累積便有臭味，整個樓層也受影響。他指出，試驗計劃設置的智能回收桶有助改善情況，也可令垃圾房和垃圾收集點更乾淨。

智能回收桶使用方便，只須掃描「綠綠賞」會員二維碼，頂蓋便會自動打開，市民隨即可將廚餘放進回收桶。回收桶內置重量和容量水平感應器。當放進回收桶的廚餘重逾100克，頂蓋會在20秒後自動蓋上；當內桶即將滿載，系統會自動發送手機信息，提醒屋邨管理和清潔團隊更換內桶，防止廚餘滿溢。

此外，回收桶更具備除臭裝置，能定時噴灑除臭劑，分量和頻率更可按實際需要調校。環保署強調，會把回收桶放置於空曠戶外地方，盡量不對居民構成影響。

為進一步推動市民參與，環保署更為回收引入獎賞。環保署項目主任（減廢及社區回收）馮子榮指，市民可藉回收廚餘累積「綠綠賞」積分，並在指定公共屋邨禮品兌換機或「綠在區區」任何回收點兌換日用品或食品，例如麵食、香米、芥花籽油等。

公共屋邨廚餘收集試驗計劃自去年10月展開，初期在5條公共屋邨共約30幢樓宇實施，首6個月已有超過四成居民使用智能回收桶，收集廚餘逾400公噸。

該計劃在今年3月擴展至更多屋邨，短期目標是在2023/24年度，擴展到全港約百幢公共屋邨樓宇。收集到的廚餘會運往環保署小蠔灣有機資源回收中心，用以產生能源和堆肥，達致轉廢為能。

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記者：陳梓蔚