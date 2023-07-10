【放榜出路】馬會招賽事見習學員　畢業生成最年輕副練實現「與馬共馳」

▲ (左)人才培訓馬房教練羅凱霖 (右)助理練馬師黎志銘（陳靜儀攝）

新一屆香港賽馬會賽馬見習學員即日起至本月29日接受申請，為青少年提供多元出路，現職助理練馬師的黎志銘，畢業後短短4年間極速上位，以25歲之齡升為助理練馬師，成為歷來最年輕的助理練馬師（俗稱「副練」），實現「與馬共馳」的理想。他表示，課程不但學習騎馬及馬房運作等基本知識，也會根據學員的興趣及能力，規劃事業路向。

現職助理練馬師的黎志銘，是首屆文憑試考生，畢業後修讀市場管理高級文憑，一年後發現自己對商科的興趣不大，由於性格好動及愛小動物，便毅然投考賽馬會賽事見習學員。

他表示，初時是以騎師為目標，但由於體重超出限制，曾一度猶豫應否繼續減重，與學校導師及校長商討後，最終選擇成為策騎師，並於2015年在見習騎師學校畢業後成為3級策騎員，4年後更獲練馬師丁冠豪推薦，以25歲之齡成為歷年最年輕的助理練馬師，負責管理馬房的日常運作及協助練馬師訓練競賽馬匹。

黎志銘憶述，中學時期熱愛玩電腦游戲，經常深夜「打機」至凌晨2、3點才睡覺。但自從成為賽馬見習學員，生活習慣出現翻天覆地的變化，每天需要凌晨3點半起床，準備晨操及餵飼馬匹，緊接日間課程及體能操練，晚上9點準時睡覺。

他慨嘆頭一個月最難適應，但慶幸有一群學員陪伴，以及他由完全沒有騎馬經驗，到後來輕鬆駕馭馬匹，甚至現在負責訓練的馬匹能在比賽中獲勝，從中獲得強大成功感，相比當初的辛酸已是微不足道。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

擔任賽馬人才培訓教練的羅凱霖則說，小時候曾習騎，加上喜愛動物，冀長大後從事跟動物相關的工作，故在2013年中五畢業後即報讀賽馬見習學員。她初時同樣盼成為見習騎師，惟因體能問題改為馬房管理及教練方向發展。

她表示，學員畢業後可以任獸醫助理、策騎員及釘甲匠等，亦沒有身高限制，但見習騎師及策騎員的體重須分別維持在105磅及125磅。她建議學員面試時準備中英文的自我介紹，亦可先瀏覽學院網站，了解基本體能要求及課程資訊。

賽馬人才培訓主管陳念慈指，賽馬見習學員課程為兩年制，並實行雙軌制的教育方針，學員吸收知識的同時，會接受在職培訓與學習，如騎術理論與訓練及馬房管理等，課程學費全免兼每月有1.1萬元津貼。她續指，每年約有400至500宗申請，會挑選15至20人，參加者須年滿15歲並完成中三或以上的課程，強調參加者毋須策騎經驗，但重視良好品格及自律性。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲