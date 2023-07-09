【美女KOL】南韓人氣KOL娥英柬埔寨旅遊慘死　警方懷疑死者曾遭性侵

南韓人氣美女KOL娥英（아영，音譯）在6 月2日和友人往柬埔寨旅遊，豈料之後失蹤，結果被當地警方發現遭棄屍在郊區水溝。

之後，當地警察證實嫌犯為一對來自中國籍的夫妻，分別是30歲中國籍男子賴某、39歲女子蔡某，他們在金邊著名的萬景崗區經營博康診所，而他們也對警方坦承棄屍的犯罪事實。

二人解釋娥英到他們診所吊點滴、注射血清，以提升免疫力，接受血清治療時疑似癲癇發作而死。

而南韓電視台SBS時事節目《想知道真相》近日訪問專家及柬埔寨當地警察，發現娥英可能曾遭性侵。

南韓美女KOL遊柬埔寨慘死 遭棄屍水溝中國籍夫婦被捕

▲ 娥英遭棄屍在郊區。

中國夫婦涉案被捕

綜合韓媒報道，娥英在6月2日和友人入境柬埔寨，於6月4日往一對中國籍夫妻在金邊經營的博康診所吊點滴、注射血清，接受血清治療時，卻疑癲癇發作而死，在6月6日被發現陳屍金邊郊區水溝。

警方據包裹屍體的紅布上殘留的指紋，循線找到這對中國夫婦，將兩人依棄屍等罪逮捕。

▲ 涉案診所的招牌。

聲稱癲癇發作致死

《想知道真相》節目中引述負責此案的當地警察所說指，娥英被研判為窒息死，懷疑是藥物副作用所致：「屍體沒有拷問等外傷痕跡，藥物檢查也呈陰性」，但屍體被發現時「沒有穿內衣，內褲則是穿反的狀態，因此懷疑她曾遭受性侵」。

至於涉案的中國夫婦向警方供稱，娥英在診所突然癲癇發作而死，同時承認將遺體運往水溝棄屍。製作單位更訪問目前被拘留的涉案中國男子，他聲稱娥英當時要求幫她打針，但他沒照做，且娥英身上已有其他打針痕跡。

男子又指，娥英後來沒打針就睡著，他過去查看時卻發現對方口吐白沫已失去意識，雖然立即餵食急救藥物及供氧，無奈娥英最終不治。他強調：「我承認棄屍，因為當時很驚慌、害怕又沒錢，因此受罰是理所當然，但太太甚麼都不知。」

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專家不信妻子不知情

但專家據監視器畫面認為，他的妻子沒可能不知情，並推測「會選擇棄屍就代表他們還做了需要負起更大責任的行為」。

另外，柬埔寨媒體《RSC》在上月6日曾報道指，在死者屍體在化驗時，發現臉部出現嚴重的毆打痕跡，傷口甚至導致無法清楚辨識臉部特徵，其他還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等。

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