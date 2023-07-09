【財爺網誌】陳茂波：就引進重點企業　相信短期內有好消息公布

▲ 陳茂波昨日出席樂聚維港嘉年華開幕禮。(財爺網誌圖片)

財政司司長陳茂波日前結束在上海3日訪問行程，他今日透露，在招商引資方面，獲得不少正面回應；在引進重點企業方面，相信當局在短期內，可以有好消息公布。

陳茂波今日在網誌表示，剛結束在上海3日訪問行程，此行在招商引資方面，獲得不少正面的回應。他指，透過走訪企業或其科研中心、午餐會及其他專場交流，更廣泛認識和聯繫了正在冒起的初創公司，以及處領先位置的科技企業。他認為，相關企業都認同香港「一國兩制」的優勢和國際化，對以香港作為據點拓展國際市場，表達了強烈興趣。「我相信在引進重點企業方面，短期內可以有一些好消息公布。」

他指，自年初《財政預算案》發表以來，當局全力推動落實各項工作，從消費券到「開心香港」一系列的活動，目的是振興本地消費的同時，為市民帶來更多愉快體驗，並鞏固市場對未來的正面預期。他稱，只有當經濟持續向好且動力增強，才能創造更大空間以改善市民生活和紓解社會民生問題。

他又說，昨日出席「開心香港」系列的重點活動「樂聚維港嘉年華」，該活動連續5個周六、周日在灣仔海濱舉行。下周日是新一期消費券發放日子，希望市民相約親友聚餐，再到灣仔海濱共度歡樂時光。

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責任編輯：區綽彥