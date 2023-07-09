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【環境保育】中大研究發現本港紅樹林生態較想像中脆弱　有助精準保育

社會 16:18 2023/07/09

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（中大圖片）

中大最新研究發現，本港紅樹林生態系統較想像中脆弱，部份紅樹林中的物種未能有效協助維持生態平衡，研究有助更精確地保育紅樹林生態。

紅樹林是重要的生態系統，為環境提供不同的重要生態服務，例如碳固定、控制侵蝕，以及為各種無脊椎動物如螃蟹和蜆提供棲息地等。中大聯同港大和佛羅倫斯大學的學者，研究東涌紅樹林的無脊椎動物「氮源分配」和「營養階層」。

中大指出，氮是維持地球上生命所必須的基本營養素，惟過去缺少研究，調查紅樹樹葉對蟹類等無脊椎動物飲食習慣的重要性，亦未知蟹類能否透過進食，吸收紅樹林落葉中的氮，並將這種能量帶入食物鏈。

為研究紅樹樹葉對無脊椎動物飲食習慣，研究團隊用了一種新的氨基酸同位素組成檢測技術，以追蹤無脊椎動物飲食中的氮源。

研究發現，相同品種的螃蟹或有不同的營養級別，亦即它們將氮轉化進食物鏈的能力有所不同。

佛羅倫斯大學生物系副教授Stefano Cannicci指，研究結果對紅樹林生態系統保育和管理十分重要。通過了解紅樹林的複雜食物網，可以更好地保護和管理這個獨特的生態系統。研究團隊未來會將把這種新研究方法應用於香港的其他紅樹林中，以評估它們的相對脆弱性。

這項研究得到海洋生態增強基金和環境及自然保育基金的資助。

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記者：陳梓蔚

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