【大灣區】嶺大候任校長秦泗釗首率團訪大灣區　探索與內地大學合作機會

▲ 嶺大候任校長秦泗釗（前排右五）以副團長身份參與嶺大舉行的大灣區交流團。（嶺大提供圖片）

嶺南大學校董會昨（8日）起一連兩日舉行大灣區交流訪問團，期望與內地主要合作夥伴建立更緊密合作關係，並提升嶺大在大灣區及內地合作力度，即將接替嶺大校長鄭國漢的嶺大候任校長秦泗釗首度以副團長身份參與嶺大考察，他表示，期望透過考察探索與內地大學合作的機會，並發揮香港高教界國際化的優勢。

今次是秦泗釗上任嶺大署理校長一星期以來，首次以副團長身份參與考察。秦泗釗表示，嶺大起源於1888年的廣州，是亞洲歷史最為悠久的大學之一，百多年後的今天，內地與香港高等院校各有學術和科研優勢，而嶺大銳意建成國際性的研究型博雅大學，配合國家發展戰略，校方期望透過考察探索與內地大學合作的機會，並發揮香港高教界國際化的優勢，為粵港兩地學生開拓更多機遇，推動大灣區學術及人才交流，共創多贏局面。

嶺大大灣區交流團到訪珠海、廣州及深圳三地多家知名高等院校及機構，包括北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院（北師港浸大）、華南理工大學廣州國際校區、中山大學（深圳校區）、深圳大學，以及深圳理工大學等，雙方舉行座談會及參觀校園，並就校園建設及教學科研等領域進行深入交流。

交流團團長、嶺大校董會主席姚祖輝表示，近年內地與香港的學術交流不斷拓展，今次率團為校董會成員提供更多與內地合作的交流機會，並為兩地院校未來建立夥伴關係鋪路，開展更廣泛的合作，推動高等教育的發展和研究。

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責任編輯：馮琪雅