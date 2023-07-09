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【打擊毒品】海關拘26歲抵港外籍男　揭曲奇餅罐藏6.3公斤可卡因市值690萬

社會 16:33 2023/07/09

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海關拘26歲抵港外籍男，揭曲奇餅罐藏6.3公斤可卡因市值690萬（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於昨日（8日），在上環港澳碼頭，截查一名由澳門入境外籍男子，偵破一宗以旅客販運危險藥物案件，行動中檢獲6.3公斤懷疑可卡因，市值690萬元。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任方子洋指，海關鐵路及渡輪科關員，昨日下午在上環港澳碼頭，向一名由澳門入境外籍男子進行清關，旅客行李X光顯影下影像異常，關員在一膠袋內，發現4罐曲奇餅罐有再封痕跡，打開後發現有多包膠袋內藏著懷疑可卡因，共重6.3公斤市值690萬元。

關員隨即以販運危險藥物將男子拘捕。案件交毒品調查科跟進，調查發現被捕人收取數萬港元報酬，將4個曲奇餅罐運抵本港。並以十分迂迴路線到達目的地，旅客首先由中東巴林前往土耳其伊斯坦堡，再轉往埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴，之後轉往菲律賓馬尼拉，再乘飛機往澳門，之後由澳門經水路到香港。但仍難逃海關偵查。海關指，疫情復常後訪港旅客逐漸增加，海關發現販毒集團利用旅客販運危險藥物有上升，海關即時調整策略，揀選由高風險地區到港旅客清關，加強從源頭打擊，阻截毒品流入本港。被捕男子26歲報稱小販，現正扣留調查中。

海關強調，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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