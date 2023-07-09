【科技罪案】張國鈞：AI合成詐騙令社會步入「假當真」年代　刑事檢控科將設科技罪行分科打擊

▲ 張國鈞指，律政司刑事檢控科會儘快按照計劃設立科技罪行分科。(張國鈞fb圖片)

律政司向立法會提出開設一個首席政府律師常額職位，建議於上周五獲立法會財務委員會通過。律政司副司長張國鈞今日指，律政司刑事檢控科會儘快按照計劃，設立科技罪行分科，更有效地打擊科技罪行和應對科技進步帶來的法律挑戰。

張國鈞今日在網誌表示，隨着現代科技發展日新月異，所謂「有圖有真相」的想法早已過時，社會已步入「假的當真了」的年代。近年，不法之徒利用以人工智能產生的「深偽技術」(deepfake)合成名人的聲音和臉孔，再冒充其身份進行詐騙或發佈各種虛假資訊，案例遍及全球，引起社會各界的廣泛關注。

他透露，刑事檢控科將設立的科技罪行分科，會專責處理關於科技罪行和數碼證據的事宜，以及早處理包括有組織和精密的網上詐騙、網絡攻擊和網絡恐怖主義等科技罪行，從而加強檢控能力。該分科亦會制訂相關的檢控政策和策略，就使用數碼證據相關的事宜提供法律指引，和檢討現行證據法和打擊科技罪行的法例是否足夠和有效，並提出改革建議。

2022年科技罪行錄得 22,797 宗 較上一年上升 41%

他稱，過去六年，科技罪行案件數目激增三倍。2022年，科技罪行共錄得 22,797 宗，較之前一年上升 41%，當中主要涉及網上騙案，涉及的損失金額也顯著上升。而今年首季的詐騙案，跟去年同期相比，亦大幅上升六成半，當中超過七成為網上相關騙案。除科技罪行案件數目上升外，在科技時代使用數碼證據也衍生越來越多的複雜法律問題，而通過互聯網犯案亦牽涉跨境犯罪的複雜性，檢控機關必須緊貼科技發展和掌握潛在的科技罪行趨勢才能有效執法。

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責任編輯：區綽彥