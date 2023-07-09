【香港小姐2023】傳Juliana＋翻版范冰冰齊晉級　佳麗將赴越南拍水著外景【多圖】

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TVB《2023香港小姐競選》經過初步遴選，26位準佳麗晉身「終極面試」，接受總經理（節目內容營運）曾志偉率領的評審團嚴格考核。

今晚（7月9日）將播出《2023香港小姐競選 終極面試》第2集，並將再有4名佳麗被淘汰，有消息指郭珮文（Juliana）、「翻版范冰冰」王敏慈、 「翻版IU」莊子璇同樣有份晉級！

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傳6大熱門齊晉級

據知「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）、「翻版范冰冰」王敏慈（Lovelle）、「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）、「翻版IU」莊子璇（Hilary）、「火辣學霸」潘明璇（Michelle）、「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn），同樣有份晉級，躋身《香港小姐競選2023》18位佳麗當中。

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港姐到越南拍攝

不過，隨着疫情放緩各地開關，今年港姐落實以越南作為外景場地。

有指歷年來港姐多次到台、日、韓及泰四地取景，欠奉新鮮感，故今次特意挑選越南，這個過往港姐競選未去過的地方。

越南除古蹟外，有不少著名沙灘，而峴港的My Khe Beach被評為世界六大最美沙灘之一，加上水清沙幼，非常適合佳麗們的泳裝拍攝，相信到時又將大派福利。

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