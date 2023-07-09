【聲夢傳奇】潘靜文激罕騷泳照派福利　林智樂：平時見hands up姐姐唔係咁【多圖】

參加在2021年播出的《聲夢傳奇》而入行的潘靜文（Sherman）一向形像斯文，近日卻在個人社交平台上載到澳門旅行的照片。

不過最特別是Sherman激罕上載泳照，寫道「It’s Summer 」身穿三點式的她雖然已「保守」多穿一條沒褲，但與她平時比較已屬罕有性感，而且更被粉絲「開心大發現」平時密實Sherman原來禾稈冚珍珠。

而她的好友林智樂（Felix）鬼馬留言稱：「問：平時喺電視見hands up 姐姐唔係咁㗎」Sherman也幽默回應：「平時睇開嘅小朋友 咁你鍾意睇邊個遊戲呀😏」

另外，其他人在林智樂留言回覆：「 識佢咁耐, 呃你咁耐😂」、「約多啲Sherman 去游水啦」、「依家係J…Music😆」等。

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有耐性具愛心

其實Sherman一早已大個女，略為騷本錢也十分應該，在《聲夢傳奇》舉辦時，潘靜文（Sherman）及張馳豪（Aska）當年分別23歲及26歲，是男女參賽者中「年紀最大」，而潘靜文亦如大姐姐般照顧小妹妹姚焯菲（Chantel），令不少觀眾覺得她十分體貼細心，加上形象斯文健康，覺得Sherman十分girlfriendable。

另外，Sherman曾修幼兒教育學課程，入行後主持TVB電視兒童節目《Hands Up》，相信充滿耐性及愛心。

在事業發展方面，其聲勢當然不及炎明熹（Gigi）、姚焯菲甚至鍾柔美（Yumi），但TVB亦不算疏略她，在電視劇處女作《青春本我》內，Sherman與張馳豪有感情線，被合稱為「SherKa」，二人更因此合唱《你的晚安 我的早餐》。

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工作機會不少

在去年6月27日，潘靜文與孫漢霖（Steven）合唱TVB劇《童時愛上你》主題曲《一生找到你》。到9月，又為外購劇《夢華錄》唱片尾曲《明天開始》，也是她首支個人單曲。

今年2月，潘靜文再推出個人單曲《永遠潘朵拉》，也是她首支有向各大電子傳媒派台的個人單曲，由此正式出道。

另外，現時與冼靖峰（Archie）齊主持TVB新音樂節目《J Music》，以及在現正播新劇《靈戲逼人》內，與張振朗合唱《似夢迷離》，所以算是甚多機會頗受重用。

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