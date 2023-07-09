【體育發展】上年度49名精英運動員獲大學直接取錄　體院主席鄧竟成：確保雙軌發展

▲ 香港體育學院主席鄧竟成。(資料圖片)

警務處前處長鄧竟成今年4月接任為香港體育學院主席，他指體院第2次擴建工程將在明年完成，屆時有更多地方發展精英運動，政府和馬會合資3億元，透過運動科學和醫學，提升運動員在國際賽事的表現。他又指，體院與八大院合作，上年度安排49名運動員獲大學直接取錄。

鄧竟成今早(9日)於電台節目表示，政府支持精英運動員的培訓，過去數年的資助提升，由10年前的2億元提升至現時的約10億元，未來數年將有多個大型運動會，包括杭州亞運、巴黎奧運、粵港澳合辦的全運會，體院已訂下科學化和以運動員為中心的訓練，會以科學爲本、運動員為中心，繼續支持42項精英項目。



政府在2009年投放18億元予體院興建主大樓和增設訓練場地，期後政府在2019年再投放10億元進行的第二次擴建，亦將於2024年落成。鄧竟成指，新設施大樓主要用於體院其中兩大支援，包括運動醫學和科學化。此外，政府與馬會合資3億元，投放於研究運動科學、運動醫學，以提升運動員競爭力，設有委員會專責，至今已有17個項目批出款項。

對在學的精英運動員，鄧竟成指體院與約30間中學有合作，可以在接受精英運動員的訓練同時，提供彈性上學安排；大學方面，亦設有合作機制，延長運動員的畢業年期，以及安排表現出眾的運動員直接進入大學。他指出，上年度有49名運動員獲大學直接取錄，強調體院重視讓運動員雙軌發展。



鄧竟成又提及自己留意運動普及化，市民即使並非要成為運動員，但運動本身亦可帶來快樂，鼓勵多做運動。他提到，過往有調查指「香港好多肥仔學生」，認為家長有一定責任，「好多時見到啲學生，個書包唔係佢孭架喎。對我嚟講呢啲都係運動，負重運動嘛。」

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