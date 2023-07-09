【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷

▲ 美國喬治亞州一個水上樂園有5歲男童飛出滑水梯墮地。（樂園網站圖片）

天時暑熱，不少家長都愛帶小朋友去水上樂園嬉水消暑，但水上樂園暗藏危機。美國喬治亞州一名男童與家人於美國時間周二（4日）到水上樂園玩，在玩滑水梯途中竟中途飛出滑水梯，從15至20尺（約5至6.6米）的高空墮下，目前男童傷勢未明。

據美國《紐約郵報》報道，事發在喬治亞州水上樂園Lake Winnepesaukah Amusement Park，一名5歲男童在園區玩滑水梯時，未知是否因為體重較輕，竟在中途噴出滑水梯，從15至20尺的高空直墮地面。男童在現場接受緊急治療後，被送往田納西州一家兒童醫院搶救。

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一名目擊遊客表示，當時他親眼看到男童從滑水梯飛出去；另一名女目擊者則表示，她聽到數名員工突然吹口哨，才意識到有人受傷，因為這是發生意外時的安全程序之一，「我想我永遠忘不了這個畫面。」

當地政府發言人表示，男童已第一時間在現場接受治療，並送往附近醫院，但目前仍無法確定孩子的詳細傷勢。而喬治亞州安全消防專員辦公室發言人指出，目前仍在調查水上遊樂設施，暫時無法公佈任何初步調查的結果。園方則表示，經當局檢查後，該遊樂設施目前已經重新開放。

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責任編輯︰王明芳