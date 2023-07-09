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【氫巴】城巴與煤氣公司簽署合作備忘錄　推動氫能巴士發展

社會 17:18 2023/07/09

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（城巴圖片）

城巴母公司匯達交通日前與煤氣公司簽署合作備忘錄，共同探討將氫氣作為公共巴士燃料的替代能源，並就氫氣相關業務和市場計劃進行資訊交流。

根據合作備忘錄，兩間公司的合作項目為城巴位於香港島的車廠，煤氣公司將負責設計和擴建現有管網，提供燃料電池級別的氫氣，安裝氫氣提取設施，並提供相關設備的維護服務。匯達交通將負責購買和維護氫能巴士，並在指定路線上部署和運營氫能巴士，以獲取相關的運營資料。預計項目工程需時12個月，完成後，氫氣提取設施每天可抽取約500公斤氫氣，足夠10-12輛氫能巴士一天的運作所需。

城巴董事及善水資本合夥人兼碳中和投資負責人萬宇峰表示，很高興能與煤氣公司為交通行業引入、供應及使用氫氣合作。隨着城巴走向零排放轉型，相信煤氣公司憑藉其豐富的經驗及龐大的氣體供應網絡，將會是其中一個可靠的供氫夥伴，特別是為我們位於香港島的第二個加氫站供應氫氣。城巴亦期望與更多同業合作，攜手令香港成為新能源轉型的領導及先行者。

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記者：陳梓蔚

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