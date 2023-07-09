【國安法】葉劉淑儀︰警方懸紅通緝是向全球示警　若資金支援逃犯境外煽動制裁香港或被視同謀

▲ 行政會議召集人葉劉淑儀。(資料圖片)

警方國安處日前懸紅各百萬元通緝8名涉違《港區國安法》人士，其後再拘捕5人，指他們涉嫌透過營運網上平台「懲罰mee」支援該8名人士。行政會議召集人葉劉淑儀指，在有風險的情況下，商戶不應自稱涉及黃色經濟圈，又認為「黃店」的旗號無助生意發展。

葉劉淑儀今日接受電視節目訪問時表示，警方懸紅通緝8名人士的做法是向全世界示警，並切斷他們在香港的支援。葉劉淑儀稱，相信這些國家不會幫助將8人緝拿歸案，但能夠警惕有關人士的香港親友。她指，雖然親友與8人有一般聯絡無問題，但若親友匯錢給8人，用作游說外國政客去制裁香港、取消聯繫匯率等，則或會被視為同謀，會受到法律制裁。

對於被通緝的人士，葉劉淑儀批評他們在海外舉辦茶敘等活動，進行洗腦和迷惑，目的是拉攏國會議員，呼籲制裁中國等，她指無論以黃色經濟圈或其他行為支援有關活動，都可能涉及嚴重違法，所以警方需要徹查。

葉劉淑儀認為，《基本法》23條立法不需要和內地相關法律「睇齊」，否則中央一早將該套法律納入《基本法》附件三，直接在港實施。她稱，留意到英國和澳洲等國家將政治及選舉干預都視為國安罪行，港府也要思考是否有需要這樣做。

對於特首李家超早前表示，若新聞行業有自我規律和行業操守，令「假新聞」問題可控及不嚴重，就不希望用立法手段處理。葉劉淑儀認為，現時國安處已有足夠權力處理假新聞問題，暫時不需就此立法。

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責任編輯：戴朗希