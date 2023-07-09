【通關】民建聯倡福田口岸開放至午夜12時　深圳灣及香園圍24小時通關

▲ 民建聯提出延長口岸開放時間。(受訪者提供圖片)

現時只有皇崗口岸及港珠澳大橋口岸是24小時開放。民建聯提出，延長落馬洲支線管制站（福田口岸）開放時間至午夜12時，與羅湖站看齊；陸路口岸分階段24小時通關，深圳灣及香園圍/蓮塘先實施24小時通關等。

民建聯今日召開記者會，全國人大常委﹑民建聯主席李慧琼﹑民建聯副主席陳克勤﹑新界北立法會議員劉國勳等，在會上就延長口岸開放時間、優化通關模式、增設新口岸等提出19項建議。民建聯建議，延長落馬洲支線管制站（福田口岸）開放時間至午夜12時，與羅湖站看齊；研究延長周末及假日羅湖及落馬洲支線管制站時間至凌晨2時；陸路口岸分階段24小時通關，深圳灣及香園圍/蓮塘先實施24小時通關，再逐步落實到各口岸。

在優化通關模式方面，民建聯建議，於重建、升級改造或新口岸落實「合作查驗、一次放行」或「一次過檢、無感通關」嶄新通關模式，「合作查驗、一次放行」讓通關更便捷，旅客只需排一次隊、檢查一次證件便可經過出入境雙方的檢查區域，完成兩地的出入境手續；「一次過檢、無感通關」則是通關流程一體化，將安檢和海關查驗合併，並利用科技令通關智能化。他們建議落實的口岸包括，皇崗口岸；沙頭角口岸；蓮塘口岸；羅湖及文錦渡口岸。他們說，保安局對建議反應正面。

李慧琼稱，有關建議未來除了與保安局溝通，亦會在人大平台反映，並會聯絡中聯辦，希望協助推動口岸延長時間及便利檢查的安排。劉國勳期望，港府通過不斷優化通關模式，做到港深兩地不再受地域界限影響，24小時都可以在任何一個關口過關，讓粵港澳大灣區推進生活一體化邁向更高質量發展。

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責任編輯：區綽彥