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【綠色殯葬】日本新興「氣球葬禮」廉價收費公開　骨灰裝入氣球撒上天空

健康 18:05 2023/07/09

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日本新興的「氣球葬禮」，可把先人的骨灰裝入氣球撒上天空。

生人無屋住，死人無位葬。基於多種原因包括龕位不足、土葬費用高、環保問題等，綠色殯葬愈來愈受歡迎，日本最近更新興一種「氣球葬禮」，把死者的骨灰裝入氣球，升上高空後自然爆破，讓骨灰升天後在空中散落。由於手續簡單兼收費實惠，愈來愈受較年輕人士歡迎。

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據韓國《朝鮮日報》報道，日本近期新興一種殮葬服務，並介紹日本一家提供「氣球葬禮」服務的公司「Balloon Kobo」，他們會將死者遺體火化後得出的骨灰裝進特製氣球，再利用氮氣將氣球升上離地40至50公里高空，再讓氣球自然爆破，死者的骨灰最終會散在天空中。

原理就是讓氣球升空後自然爆炸，骨灰散佈天空中。（「Balloon Kobo」網站圖片）

加錢可與家人或寵物「合葬」

「氣球葬禮」每次收費約24萬日圓（約1.3萬港元），若加錢可以選擇與家人或寵物「合葬」。由於收費遠低於傳統殮葬方式，因為預約人數持續增加，據報已超過百人。

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而《經濟學人》報道則指出，「氣球葬禮」由Balloon Kobo在2021年率先提出，至今已舉辦超過300場氣球葬禮。日本人傳統上較傾向為先人火化並土葬，但基於人口老化、土葬用地減少、費用高昂、親人不熟悉安葬事宜，因此這個簡單又收費廉宜的氣球葬禮，愈來愈受日本人歡迎。

除此以外，報道又點出其他新式葬禮，例如以樹苗取代墓碑的「樹葬」，報道指去年購買墓地的日本人當中，有50%選擇了樹葬，一方面讓先人回歸大自然，又可利用樹苗取代墓碑，讓親人拜祭。

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責任編輯︰羅嘉欣

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