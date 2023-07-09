【打擊私煙】海關葵涌截查貨船檢2,200萬支私煙　市值8,200萬拘船長及7船員

▲ 海關葵涌截查貨船檢2,200萬支私煙，市值8,200萬拘船長及7船員（黃傑偉攝）

香港海關昨日（8日）採取特別執法行動打擊私煙，破獲一宗大型走私香煙案件，在葵涌對開海面檢獲約2,200萬支懷疑私煙，估計市值約8,200萬元，應課稅值約5,500萬元。行動中，海關人員拘捕8名懷疑涉案男子，年齡介乎25歲至60歲。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰指，因應煙草稅增加，海關加強上中下游全方位打擊走私活動，經深入調查海關鎖定一個活躍於海路走私集團。於昨午關員留意到一艘停泊於貨櫃碼頭南路對開海面貨船，懷疑以其他船隻遮擋進行走私活動。由於懷疑貨船正進行走私活動，關員隨即聯同港口及海域科人員進行聯合行動。

海關港口及海域科區域巡邏船小組高級督察黃芷欣指，港口海域科巡邏船隨即展開行動，到葵涌貨櫃碼頭南路一帶展開部署。關員發現貨船隻只載有2個貨櫃，與其他一般貨船有異於是展開監視，直至貨船靠近貨櫃碼頭埋岸之際，海域科人員即時將貨船截停，由於該處屬船隻主要航度，增加關員截船難度，當時船上有8名船員及2隻40呎長貨櫃，由於船員未能展示倉單，關員隨即打開兩隻貨櫃，並在兩隻貨櫃、船艙及機房發現約2,200萬支懷疑未完稅私煙。

林威杰指，整個行動中關員在2隻貨櫃內檢獲2,200萬支未完稅私煙，並在船艙及機房再檢獲約4萬支未完稅私煙，私煙市值8,200萬元，應課稅5,500萬元。行動中拘捕一名緬甸籍船長，及7名包括緬甸及中國籍船員，年齡介乎25至60歲。海關仍追查私煙來源及去向，案件仍調查中，不排除會有更多人被捕。今年至今海關已檢獲4.3億支私煙，市值14億元，應課稅10億元。佔去年全年6成。海關會繼續從源頭堵截，嚴厲打擊走私活動。

海關重申，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列載貨清單貨物即屬違法，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。根據應課稅率條例，任何人管理及買賣私煙一經定罪可被判罰款100萬元及監禁2年。市民如發現私煙活動可致電海關熱線舉報。

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記者：黃傑偉