羅毓儀首次創作廣告歌　Yuki分享減齡秘訣：保持貪玩心態

出名擁有童顏的羅毓儀（Yuki）今日出席活動並首次獻唱自己創作的廣告歌，玩盡可愛曲風，以琅琅上口的歌詞叫大家多做運動、走動多一點、健康一點，當中兩句「全家人又又又減多幾歲～努力要郁多兩郁～」唱得現場觀眾馬上入腦，不經意地也全身舞動。

Yuki對於自己今天首度獻唱自創廣告歌很有信心，並表示希望屆時歌曲可帶動現場觀眾的熱烈反應。

她笑言：「呢首歌本身係一首好開心、好愉快嘅歌，本身錄嘅時候都有啲緊張，監製都有俾意見，話要多啲Energy，要想像自己係唱緊動漫嘅主題曲，好熱血好活潑嘅感覺。好希望到時喺我演唱嘅時候可以見到觀眾同我一齊郁一齊跳， Deliver到首歌嘅Message俾大家啦！」

【樂壇小花】羅毓儀作廣告歌展創作力 「童顏」Yuki減齡了得有妙法

首次創作廣告歌

平日斯斯文文的Yuki，原來入行前是個「Band友」，有8級電子結他功力，亦嘗試過作曲填詞，但創作廣告歌卻是她的「第一次」。

Yuki表示：「我覺得創作廣告歌最大嘅難度，就係佢嘅旋律一定要好聽同易記。」

保持心境年輕

除最新歌曲外，Yuki亦唱了她的第一首派台作品《完璧》，希望藉著新歌內容答謝粉絲支持。Yuki更預告其MV將融入動畫設計，概念非常有趣，她亦會一邊演唱一邊彈結他，盡顯音樂才華。

貪玩的Yuki知道當日現場設置多項好玩的活動，即表示將帶頭與現場觀眾一齊體驗，Yuki特別選擇了挑戰8米高巨型滑梯及大型充氣波波池，相信定會玩得興高采烈，頻頻尖叫。

Yuki分享道，Play Young正是她減齡的其中一個要訣：「只要保持貪玩的心態，心境年輕，人自然就會後生。」

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