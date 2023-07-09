【盜竊案】內地男持刀來港爆竊兼傷人　同黨仍在逃【附同黨特徵】

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警方西貢分區鄉村巡邏隊人員昨日（8日）在區內進行代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊巡邏期間，於西沙路發現2名男子形跡可疑，遂上前截停。

兩名男子隨即嘗試逃走，警員成功截停其中一名男子，並在該名男子身上檢獲手套、3支鐵銼、1把木鋸、1把未開封的柴刀及1些懷疑沉香樹枝。人員遂拘捕該名28歲姓陸內地男子，涉嫌「盜竊」。

經進一步調查後，警員發現該名男子亦涉嫌與同日在西沙路村屋發生的2宗爆竊案，及於同日凌晨在西沙路村屋發生的一宗企圖爆竊及傷人案有關。

在2宗爆竊案中，兩名分別75及69歲的受害人共損失了一些首飾以及現金，總值約11萬元。



而在該宗企圖爆竊及傷人案中，被捕人懷疑在進行爆竊期間被51歲的男住戶發現，遂於逃走時懷疑以剪刀擲向該名男住戶。該名受害人額頭受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。案中沒有財物損失。



行動中，人員檢獲一批犯案工具、共約8公斤的沉香樹枝及懷疑被捕人犯案時身穿的衣物。



該名被捕男子現正被扣留調查。警方正通緝一名年約30至40歲的男子，身高約1.7米、中等身材的內地男子，他案發時身穿深色長袖上衣及長褲。



行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。任何人如有資料提供，請致電3661 6057與黃大仙警區刑事調查隊第一隊調查人員聯絡。



警方呼籲市民提高警覺，切勿將大量貴重財物放置家中。市民亦應該注意防盜，鎖好門窗及啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。

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記者：陳梓蔚