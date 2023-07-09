【打擊罪行】2内地漢涉伐8.25公斤沉香木兼爆竊傷人　一人落網

▲ 2内地漢涉伐8.25公斤沉香木兼爆竊傷人，一人落網

警方昨日（8日）連同政府飛行服務隊，在西貢榕樹澳、樟上及深涌進行反爆竊行動。行動中拘捕一名28歲持雙程證內地男子，撿獲20件重約8.25公斤沉香木材，及一批爆竊工具。

西貢警區助理指揮官（行動）高級督察邱俊豪指，警方昨日聯同政府飛行服務隊，於早上在西貢榕樹澳、樟上及深涌進行反爆竊行動，上午約10時45分，警方於榕樹澳近漁排方向發現2名形跡可疑男子，並立刻上前截查，2人即時拔足逃走並作出激烈反抗，其中1人被捕，另一人躍下山坡逃向魚排方向逃去無蹤。警方在被捕男子背囊檢獲20件重約8.25公斤沉香木材，並於在逃男子遺下背囊內檢獲一批爆竊工具。警方以涉嫌盜竊拘捕該名持雙程證28歲內地男子。

經跟進調查，警方相信被捕人與在逃男子為活躍西貢區爆竊團夥，相信2人涉及發生早前於西貢爆竊案及一宗企圖爆竊和傷人案件，爆竊案中損失11萬元財物及現金，在逃男子年約30至40歲，身高1.7米中等身材，操帶有內地口音本地話，穿深色長袖衫及長褲。

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記者：黃傑偉