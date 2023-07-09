【恐怖虐兒】不滿1歲仔哭鬧影響睡眠　狠父燙煙頭棍毆兒子至左身癱瘓

▲ 台灣高雄一名父親因不滿1歲仔哭鬧影響其睡眠，竟棍毆兒子至左身癱瘓。（iStock圖片）

台灣高雄一名23歲父親作息日夜顛倒，因不滿1歲兒子在日間哭鬧影響他睡眠，竟拿塑膠棍猛力毆打其頭部及大腿，更用煙頭燙傷他，導致男童陷入昏迷，送院搶救後雖撿回一命，但因腦傷導致他左側偏癱及留有多重後遺症。

綜合台灣傳媒報道，23歲吳姓父親經營網拍生意，生活日夜顛倒，去年8月起，吳父疑不滿兒子在日間活潑好動及哭鬧影響他睡眠，因此自去年8月起懲罰兒子，起初只是罰企但制止無效，他就拿塑膠棍毆打兒子大腿，甚至用煙頭燙傷他，若兒子大聲尖叫，他就扑打其頭部，以致兒子的頭部、面部、胸腹、上下肢及腿部等出現多處瘀傷。

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至去年11月10日晚，吳父再度虐兒，他再以塑膠棍毆打兒子頭部及大腿後側，造成顱內出血、骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，兼且雙側視網膜出血等，當場昏迷。吳父和同居女友把兒子送院急救，幸手術後情況好轉，同年12月13日出院。

院方向警方通報男童受虐事件後，吳父受到調查，他承認虐兒，案件在高雄地院開審。吳父在開庭時坦承罪行，供稱他平日做網拍很累想休息，但小朋友會摔東西、吵鬧，他才拿棍子打他，在情緒非常失控時，他才會打小朋友的頭。

我是一個從小被打到大的人，所以延續我家的教育方式，我知道我錯了。

控方根據醫院病歷、男童生母供詞等，認為吳父身為男童生父，卻僅因兒子影響睡眠，便長期施以打罵、燙煙頭等方式對付無力抵抗的年幼兒子，甚至毒打其頭部，對男童造成重大難以治癒的傷害，包括左側偏癱、全面性發展遲緩，需持續接受物理、職能及語言治療，後續可能造成失能、發展遲緩、癲癇等長期後遺症等，其健康和未來已被毀掉，最後依重傷罪判處吳父囚8年10個月，全案可上訴。

責任編輯︰王明芳