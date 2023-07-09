【性教育】女兒撞破父母歡愉問「點解爸爸抱你」　媽媽高EQ回答獲讚好家教

▲ 夫妻「恩愛」易被隔壁的孩子撞見，面對孩子提問，應該如何解答呢？（iStock圖片）

本港家庭多住在小窩居，夫妻「恩愛」好易被隔壁的孩子聽到，甚至撞破。內地一位媽媽最近與丈夫半夜恩愛被女兒撞見，翌日女兒直接問媽媽︰「爸爸為什麼半夜抱你？」讓父母尷尬不已，但媽媽沒有逃避，更藉此機會向女兒灌輸性知識。

內地搜狐號「小兔媽媽育兒」分享一則家庭故事，內地媽媽小燕（化名）與丈夫婚後誕下一名女兒，兩夫妻感情很好，某次丈夫出外公幹一星期後回家，兩人半夜在房間內翻雲覆雨，怎料忘記鎖門，結果被半夜起床去廁所的女兒看到。

翌早一家三口食早餐時，女兒突然問媽媽：「爸爸為甚麼半夜抱你？」父母嚇到幾乎鯁喉，媽媽當下不知道如何解釋，但不想說謊，因此對女兒說︰「媽媽會做一些準備，放學後給你一個嚴肅的答覆，好嗎？這是我們三個人的小秘密。」

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媽媽如常送女兒上學，之後購買了兒童版性教育繪本，當晚她藉著繪本向女兒講解性知識，教導女兒認識男女身體結構的差異及身體自主權等概念，她教導女兒說︰「所以你一定不能讓別人碰你的身體，一定要保護好你的私處。」女兒點頭以示明白。

「小兔媽媽育兒」表示，很多家長被孩子撞見親密行為的時候，大多隨便找個理由欺騙孩子，但這位媽媽展現出高EQ值得讚揚，因為她藉此教育女兒性知識，學會保護自己、尊重他人，這是很重要的。因此當其他家長面對上述情況，應如實回答孩子的問題，並趁機教育孩子相關的性知識，好好保護自己。

責任編輯︰王明芳