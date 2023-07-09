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【他和她的喵店長】炎明熹聲音導航　Gigi呼籲愛惜小動物

娛樂 19:09 2023/07/09

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《他和她的喵店長》

J2在明晚（7月10日）起推出全新節目《他和她的喵店長》，透過拜訪香港各區老店的貓明星或探訪流浪貓，揭開一段段治愈又觸動人心的「人貓故事」，店舖老闆及街坊的開心分享，亦見證了香港時代變遷以及「港式人情味」。

本周播出的頭5集，製作組將走訪上環、旺角花墟、油麻地、石湖墟、大埔及茶果嶺，先後拜會「貓明星」招積仔、小龍女、KenKen、金金、牛牛、棉花糖、現金、花花、大咪、星仔及大埔文武廟內的文文等。

【李玟離世】炎明熹發文悼念李玟　Gigi：原諒我哭了很久

愛心爆棚的琳琳

節目別具意義

為配合節目中老是常出現的可愛貓咪，製作組邀請炎明熹（Gigi）為節目聲音導航。她在一連10集的《喵店長》中發揮所長，以時而活潑、時而感性的聲音訴說「喵店長」們與店舖老闆的溫馨點滴。

Gigi受訪時透露是首次配「咁長VO」，並兩度感嘆非常之難：「我好想做到配音員咁好，但真係非常之難。」

文哥講招積仔走失事件時十分肉緊。

不能割捨的親人

Gigi還大讚節目別具意義，自己在配音過程也學會很多：「節目記載咗貓同人一齊生活嘅場景，一齊開舖、一齊做嘢，非常有意義，同埋令我知道咗好多歷史。」

喜歡動物的她最後呼籲稱：「佢哋有自己性格，有啲鍾意黐人、有啲想有自己空間，所以咩貓咪都好，希望大家唔好強求啦！」言談間「禪」味甚濃，甚是可愛。

根據節目，大部分老店店主養貓，最初都是為了解決鼠患，隨著年月過去，不少「喵店長」由「工作伙伴」升呢成生命中不能割捨的親人之餘，更成為連繫店主、顧客及街坊們的重要橋樑。

一個疼愛的表情、更勝千言萬語。

帶出愛護小動物信息

以首集亮相的招積仔為例，身為石斛專門店生招牌的牠，每逢周末必令舖頭擠滿膜拜人潮；與店主相處超過15載的牠，曾因走失令老闆文哥嚇到掉淚。文哥受訪時坦言。曾有Fans出價10萬港元企圖買走招積仔，但遭他斷言拒絕：「唔好開價，我一定唔賣。」

強調「人貓情」的《喵店長》亦借助不少「喵店長」親身經歷，帶出愛護小動物的重要信息。

文武廟的文文原本有個伴叫武武，但到底去了何處？

不離不棄畀佢一個屋企

而後晚（7月11日）播出第2集，無論是花墟Ken Ken或是油麻地茶餐廳的湯湯，都因為有人意外撞到牠們後不顧而去，以致一個殘疾、一個身亡；Ken Ken更由熱愛曬太陽、晒靚甫的自信貓咪，變成深居簡出的殘障貓咪。

該集另一感人位，是油麻地茶餐廳店主琳琳，除了自身已收留了12隻、亦致力為其他流浪貓尋找主人；5年前開始還於每天收工後，走遍橫街窄巷、擒高擒低餵飼流浪貓；為了照顧流浪貓，更連旅行也不敢去。

琳琳受訪時不忘作出愛貓呼籲：「貓係生命，你想領養嗰刻，要諗住不離不棄，畀佢一個屋企。如果你做唔到，唔好為咗一時得意，諗住人有我有，領養前請三思。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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