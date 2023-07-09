【暑熱指數】工人健康中心質疑暑熱警告存漏洞　勞工處指不排除未來增加暑熱指數監測點

▲ 香港工人健康中心「防暑指引」職業健康研討會。（曾耀輝攝）

香港工人健康中心今日（9日）指，勞工處發布《預防工作中暑指引》及工作暑熱警告近兩個月來，仍存在漏洞，難以達到預防工人中暑效果；勞工處回應指不排除未來增加測量地點。

工人健康中心下午舉辦研討會，中心項目經理王俊鈞指，香港的暑熱指數計算程式包括環境溫度、濕度、空氣流動及太陽熱輻射水平等氣象數據和泵剛整體入院數字一作考量；而當暑熱指數達到29.5，額外入院率開始上升；達到30時，額外入院率開始更快速上升；達到30.5時，額外入院率便達到令人擔憂的水平。相比之下，新的三級工作暑熱警告系統分別定位30、32及34，認為脫離現實，令前線工友「無所適從」，難以保障前線工作者的暑熱壓力風險。

同時，他又表示，勞工處現時只採用京士柏氣象站錄的單一指數作標準，而並非採用實際工作環境的監測數據，無法正確評估風險水平。王俊鈞亦提出，現時天文台僅提供工作暑熱的實時生效警告，但認為可利用計算暑熱指數的濕球黑球溫度指數即可不受地域限制，只需要將數值代入公式即可得到近似暑熱指數作為參考，不受地域限制，並呼籲天文台協助勞工處進行分區預測並提前發出警告。

勞工處職業健康顧問醫生溫遠光回應指，工人中暑受到環境因素、工作因素等多種因素的影響，而每個工種的工作地點、環境情況有所不同，他坦言若要有一套適用於不同環境的《指引》，是「無可能的」。同時，他表示《指引》亦有寫明不同工作區域及地點，雇主可以參照實際情況為工友提供防暑設備及彈性安排休息時間。而對於工人健康中心根據濕球黑球溫度指數進行暑熱指數預測的建議，他則表示，因為天氣變化情況複雜，雖然天文台發布的暑熱指數雖然未必是最好，但更為合理及妥當。

勞工處署理高級職業環境衞生師(發展)林廣興則表示，若資源許可每個地區自行進行暑熱指數量度沒問題，暑熱指數是利用溫度、濕度及中暑入院率多個數據運算推出，如果要在多區做實時監測涉及多個工序及人手，現階段實踐仍有困難，但不排除未來安排其他地方量度。

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