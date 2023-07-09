【假新聞法】彭韻僖︰報評會支持新聞自由　亦期望新聞媒體能展現新聞道德

▲ 彭韻僖期望，新聞媒體能展現新聞道德和操守。(受訪者提供圖片)

特首李家超早前表示，若新聞行業有自我規律和行業操守，令「假新聞」問題可控及不嚴重，就不希望用立法手段處理。香港報業評議會主席彭韻僖昨日在一個活動指出，報評會是香港首個接受公眾對本港報刊投訴的專業自律性團體，報評會支持新聞自由，亦期望新聞媒體能展現新聞道德和操守。

香港報業評議會昨日舉行，「與中學生和老師談新聞」活動總結儀式及徵文比賽頒奬禮上，報評會透露，已獲優質教育基金批出新撥款，將傳媒資訊素養教育活動由中學擴展至小學，此外，報評會亦正探討與懲教署合作，開展為在囚青少年的資訊素養教育服務的可行性。

彭韻僖昨日在活動中指出，報評會是香港首個接受公眾對本港報刊投訴的專業自律性團體，報評會支持新聞自由，亦期望新聞媒體能展現新聞道德和操守。她強調，促進新聞業界自律專業的同時，亦需加強公眾對資訊的分析能力，防患於未然，避免虛假資訊蠱惑人心，而報評會將繼續在各範疇，積極推廣傳媒資訊素養教育。

個人資料私隱專員鍾麗玲在致辭時指出，使用社交媒體平台，可能會為用戶的個人資料私隱帶來不容忽視的風險。她表示，使用社交媒體已成為大家日常生活的一部份，有些朋友甚至經社交媒體平台交友或者將自己和家人的生活點滴在社交媒體平台上「直播」，大家很容易會不知不覺地在社交媒體平台披露了超出預期的個人資料。而大部份在網上分享的資料，都會留下永久的數碼足跡。這些在網上分享的資料，可被第三者濫用，甚至引致身分被盜用、網絡欺凌或「起底」行為。

私隱專員公署去年 4 月發表《社交媒體私隱設定大檢閱》報告，當中檢視了香港十大最常使用的社交 媒體在私隱功能、私隱政策及私隱版面易用性的表現。鍾麗玲表示，公署基於檢視結果，向社交媒體營運者提供有關加強保護用戶私隱的具體建議，並提議社交媒體用戶如何更好地保障個人資料。

報評會於同場舉辦了「社交媒體與失實資訊」研討會，邀請了教育、傳媒及社交媒體界別的資深人士， 就如何應對社交媒體上的失實資訊進行討論。

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責任編輯：區綽彥