誰是田北辰「偶像」？　巧遇即打卡合照

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。（田北辰fb圖片）

實政圓桌立法會議員田北辰，今日在社交平台稱，出席高爾夫「波友」女兒舉辦的慈善攝影展，該攝影展為殘疾人士留下各種精彩一刻。他在攝影展亦巧遇「偶像」，並立即要求合照留念。原來，這位偶像是6奪殘奧冠軍、外號「神奇小子」的蘇樺偉。

田北辰話，見到蘇樺偉，立刻令他憶起看電影《媽媽的神奇小子》時的感動。他稱，很記得電影介紹有一句話︰「人生，就算輸在起跑線，但只要願意堅持，仍然可以衝線！」蘇樺偉的故事固之然令他感動，亦令他再次覺得體育這個「舞台」非常重要，除了能夠發掘殘疾人士的無限可能之外，還可以讓他們的才能走到觀眾面前，幫他們走得更遠。

田北辰還稱，希望攝影展不只是一個一次性的籌款活動，更加可以作為一個有延續性的平台，去喚醒更多人了解殘疾運動員所需，因為殘疾運動員需要的資金、資源比起健全運動員更多，但在社會和政府對他們的支援就相對少。田北辰希望這位年輕人能夠繼續「用作品說話」， 因為有時候一張相比一段文字更有衝擊，一張有意思的相絕對能夠給到訊息觀眾。

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