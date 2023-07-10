【移民潮】1年再流失2.7萬名中小學生　3區急挫近1成惟料未止血

▲ 按教育局數據推算，全港1年內流失逾2.7萬名中小學生。（資料圖片）

本港中小學生流失情況再擴大。據教育局最新發布《學生人數統計報告書》統計，截至去年9月的過去1年內，全港流失逾2.7萬名學生，流失率約4%，再創新高。各級以中五級7.5%跌幅最大，荃灣、離島區中學生及九龍城區小學生流失率更達8%至9%。教育局形容學生流動屬「常態」，惟有升學顧問指9月赴英升學的中小學生人數再升3成，港生流失料未止血。

教育局：學生流動屬常態

根據教育局發布2022/23年度報告書，顯示去年9月中的全港中小學人數為652,350人，本報假設學生在港升班，推算同一批學生「外移」的淨流失率，發現1年內流失27,093名中小學生，比前年同期擴大1,717人，流失率亦由前年3.64%擴大至3.99%；兩年合計流失52,469人。

中學生流失情況較嚴重，1年內走15,231人，流失率由前年4.32%，去年擴至4.56%；小學生亦流失11,862人，流失率由2.99%擴至3.43%。高年級流失率較高，中五、中六分別為7.53%及6.65%，小六亦高達5.55%。

中五級跌幅大 荃灣離島重災

比較全港18區，小學流失率三甲涉及名校區九龍城（8.18%）、灣仔區（6.13%），以及元朗區（5.94%）；中學以荃灣區（9.64%）、離島（9.58%）及灣仔（7.69%）較高。

對於在學學生人數急跌，教育局回覆表示，包括轉校、移居內地及海外升學等的學生流動屬常態，並說已預計未來學齡人口持續下跌情況並非過渡性而是結構性，教育局會從長遠規劃公營中小學學位供應。

升學顧問：今年赴英飈3成 家長對本港教育無信心

升學顧問、英識教育創辦人陳思銘指，其協助赴英國入讀中小學人數已連升2年，涉及家長對本港教育制度無信心及政治因素等，今年9月入學人數更急升3成，相信與英國寄宿學校便利港生在期中假在校留宿等便利措施有關。

直資議會倡提高彈性 增辦國際課程

直資學校議會主席陳狄安則說，其任教的傳統名校英華書院退學潮已較早年「平靜」，但估計還有其他學生因通關選擇負笈海外而退學，但亦留意到有部分學生在外國回流。他亦相信，仍有部分家長欲為子女報讀國際課程，暫未有計劃移民，故提倡教育局提高彈性讓直資校設國際課程，留住學生，又建議當局積極考慮吸引國內港籍的「香港仔」及海外學生等。

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記者：馮琪雅