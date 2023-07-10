【DSE下周放榜】肌萎症男生樂觀面對不平凡　考DSE「靠把口」冀英文奪佳績

▲ 施庚均（左）為報答慈母悉心照料，從不自怨自艾、樂觀面對人生，深信「世上並無解決不了的事」。（曾耀輝攝）

中學文憑試下周放榜，先天脊髓性肌肉萎縮症施庚均是應屆考生之一，他樂觀面對不平凡的人生，雖要靠口述答案，並由他人代筆應考文憑試，卻從不自怨自艾。放榜在即，他認為英文有望奪第5級成績、數學則可達標，會盡量令自己用平常心對待，亦期望向電腦方面發展。

「用心」苦讀 口述答案他人代筆

香港紅十字會甘迺迪中心應屆DSE考生施庚均，1歲時確診先天脊髓性肌肉萎縮症；現時只能郁動手部，須以輪椅代步。他指，中二時病情惡化，在一次考試中突然手部無力，自此無法自行食飯、寫字，需由他人代勞。在應考文憑試亦要靠口述答案，並由他人代筆。他說應考數學及物理科時獲得加時，原因是靠自己按計算機較為吃力及耗時，並涉及畫圖，需與代筆者溝通。

施庚均有3個弟妹，生於熱鬧家庭的他卻不喜歡嘈吵環境，喜歡晚上溫習。備試過程中，他需要比一般人付上更多心力學習，他說自己擁有專屬的「溫書節奏」，會靠床上吊架，藉電話操控平板電腦，從早上6時溫習至凌晨3時；他形容，除操卷外：

只要能夠在心裏溫習的部分，都會靠自己完成。

積極人生報答慈母 盼向電腦發展

母親朝夕照顧他，晚上更需不時起床，幫助他轉身十數次，一日只能睡2至3小時；亦需為他剪碎食物，以便慢嚥細嚼。她稱「只要能夠幫助到兒子，便不覺得幸苦」，亦坦言只希望他幸福快樂、活得健康，亦「從不要求他考獲優異成績，盡力就好，不希望他給自己太大壓力」。

為報答母親，施庚均樂觀面對不平凡的人生，將身體殘障視作日常生活的一部分，活得困難卻積極面對，從不自怨自艾，因他深信：

世上並無解決不了的事。

對於放榜期望，施庚均認為英文有望奪第5級成績、數學則可達標，但坦言沒有想會考獲多少分，會盡量令自己用平常心對待，期望向電腦方面發展，並稱已獲城大計算數學理學士課程面試。

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記者：梁凱婷