【東張西望】中大指食堂嚴重違規沒改善 老闆稱被針對為違規「逼離場」【有片】

▲ 中文大學發文回應食堂老闆。

TVB節目《東張西望》日前講述一位中文大學食堂老闆在經營了8個月後被校方終止營業，投資接近二百萬的食堂老闆認為自己被負責的職員針對，於《東張》跟主持李旻芳剖白感受。

中大就事件作出回應，指食堂老闆嚴重違規且一直未有改善，斥責負責人一直不肯配合作出會面安排，表示對對方的無理指控及誹謗，保留法律追究權利。

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食堂老闆稱被針對

根據《東張西望》報道，一間中文大學食堂於去年9月正式營業，不過在經營8個月後被校方終止合約，食堂老闆本來打算息事寧人，怎料再發生事端。

食堂老闆認為自己是被學校的部份職員針對，並為校方所指的違規問題作出解釋及澄清，惟未有獲校方認同。

當中，校方要求老闆清楚寫明飯餸的比例份量，例如解釋為何每次提供的蔥的數量不一樣，以及為何配菜會更換了。老闆又指浸洗碗碟的位置被校方稱水質混濁，同時亦被問及為何廢油桶內會出現污油，他直指校方對其的斥責是「莫須有」。

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學生+員工感意外

李旻芳就事件向大律師陸偉雄查詢，陸律師認為簽署合約前需要小心謹慎，又謂：「幾唔公平都好，只要你願意簽，咁呢份合約就有約束力。」

中大學生對食堂結業表示意外，有學生認為校內多間食堂經營不久便結業，對此感到無奈。

至於食堂員工則認為老闆及工作環境很好，對於食堂結業大感不捨。

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中大發文回應事件

中大就事件作出回應，內容如下：

香港中文大學（中大）有既定的膳堂管理規條及招標章程，並與中標的承辦商簽訂合約，合約中清楚列出承辦商要履行標書上的承諾和大學對膳堂一般的要求，校方根據合約的條文監察承辦商在標書上的承諾、食物安全及服務質素。



大學每年都會不定時向校內所有食堂進行跨部門巡查，於三月初一次檢查中，發現李卓敏基本醫學大樓小食店在營運情況、衞生環境、食物及設施安全等有多處嚴重隱患及不妥善的地方，亦沒有按校方要求，提供滅蟲紀錄、員工強積金供款紀錄及2023年清理隔油池的紀錄等文件。在後續多次跟進後，包括三星期後另一次跟進巡查，發現大部分不妥善之處和安全隱患仍未有作出改善，而上文所提及的文件證明亦欠奉。



就以上嚴重違規問題，商務組職員亦曾多次代表基本醫學大樓小食店委員會，要求與小食店負責人或其授權代表會面，以討論改善方案，惟該負責人一直不肯配合作出會面安排。



大學對員工的誠信和專業操守予以信任，各膳堂委員會成員及提供支援的工作人員皆恪守職責，盡力確保校園提供妥善和安全的餐飲服務。 小食店由基本醫學大樓小食店委員會負責監管，該委員會共九人，包括六名教職員及三名學生，代表著不同持份者。支援委員會的商務組職員僅提供一般文書及支援服務，沒有投票權。



大學自三月初至四月經過多番嘗試仍無法與小食店負責人或其代表溝通，在諮詢法律意見後，基本醫學大樓小食店委員會在四月底的會議中，一致決定按照合約給予小食店三個月通知期提早解約，該合約將於本年七月底結束。及後小食店負責人主動要求提早於六月底結業，大學亦同意該要求。 我們對對方的無理指控及誹謗，保留法律追究權利。

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