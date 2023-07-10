【好人好事】女兒青衣返學途中暈倒街頭　港媽感激熱心街坊召救護車送早餐解困

▲ 港媽指女兒在青衣城巴士總站暈倒 ，幸得熱心街坊召救護車及送早餐解困。

社區和諧有賴街坊鄰里發揮守望相助精神。近日有港媽在社交平台分享一則好人好事，其女兒在返學途中突然暈倒街頭，幸有兩名熱心女街坊幫忙，為她召喚救護車，並送上早餐給她解困。港媽感激她們停下腳步照顧女兒，並代女兒向她們報平安。

無食早餐暈倒

該名港媽於facebook群組「青衣街坊吹水會」發帖表示，7月5日早上7時45分左右，女兒在青衣城巴士總站暈倒 ，當時得到熱心街坊幫忙及照顧︰

多謝兩位姐姐幫忙call白車及買早餐給我女，多謝你哋等到白車嚟先走。

港媽指女兒上救護車後，經救護人員初步檢查沒有大礙，只是手部輕微擦傷 。她透露當日女兒的學校派成績表 ，她很緊張，壓力大加上沒吃早餐，以致發生今次暈倒事件。

後來她已送女兒回校，表示「佢已經食咗你哋買嘅愛心早餐」，她衷心感謝兩位姐姐的幫忙。而女兒汲取到教訓，知道要食早餐了。

網民︰好人好事

不少網民及讚賞街坊的舉動幫助了學生，留言「正能量」、「好人好事」、「好人有好報」、「生命影響生命，人間有愛」、「好彩阿女無事同有熱心嘅街坊」。網民又溫暖提醒女生以後記得要食早餐，免再發生類似事件。點撃睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳