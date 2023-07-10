【提早退休】粗茶淡飯食足20年儲逾500萬　45歲慳家男盼今年內提早退休

▲ 45歲慳家男粗茶淡飯食足20年儲逾500萬，有望今年內提早退休。

不少人都希望可以提早退休，但要儲夠退休金就需要無比毅力。日本有一名45歲男子，過著死慳死抵的生活，他不時在社交平台上載晚餐照片，近日其中一餐只有1粒梅乾、白飯和玉子燒，清淡程度令網民震驚。而他憑著粗茶淡飯，在過去20年成功儲到逾9,000萬日圓（約500萬港元），他表示，自己的目標是儲夠1億日圓就提早退休，預計今年就可以完成。

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據日媒報道，這名日本慳家男在Twitter開設專頁，不時分享自己的晚餐照片，近日其中一頓晚餐是白飯、玉子燒和梅乾，他更表示「真的很清淡，雞蛋甚至變成奢侈品，我就這樣生活了20年」，他更提到，現時他的積蓄已超過9,300萬日圓，「也不在乎吃甚麼了」。

▲ 這份只有白飯、玉子燒和梅乾的晚餐，令慳家男爆紅。（Twitter圖片）

他其後受訪時透露，自己的存款已達9,470萬日圓（約513萬港元），他又笑言晚餐種類基本上都很清淡，例如有豆腐、青瓜和麵包，如果是有肉或魚，多數都是用優惠券免費換領。而且，他可能長期飲食清淡，所以身體亦變得健康，公司每年定期做健康檢查，也從未發現異狀。

他表示，自己的工作收入屬中等，年收入500萬日圓（約27萬港元），他對投資沒有天賦，頂多投資穩定的股票，賺數萬日圓而已，因此只能靠節流來儲錢，例如靠股東贈品和集點應付生活所需，因此生活開銷少。

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目前他住所亦很破舊，月租3萬日圓（約1,600港元），沒有冷氣，而且榻榻米和牆壁都很舊，牆身有裂縫，他笑言如果發生大地震，隨時有倒塌危機。不過，因為自己經常加班和出差，加上是單身，所以不會挑剔住所。他的目標是提早退休，預計今年內就能實現。

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責任編輯︰王明芳