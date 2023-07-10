【爺孫戀】林靖恩被爆獲亡夫有錢老友照顧　李坤城兒子：她可以廢人一輩子

▲ 李坤城兒子再爆料！

台灣資深音樂人李坤城在4月因大腸癌病逝，終年66歲。因他的遺產會全部留給年輕40歲的太太林靖恩，由此令兒子李卓軒不滿「繼母」林靖恩佔據遺產，於在社交平台多次發文炮轟林靖恩。

最終，「母子」在6月20日達成共識和解，林靖恩獲得李坤城房產所有權，李卓軒則繼承父親著作權及所有收藏。

事件原來尚未結束，李卓軒指林靖恩已轉手賣掉李坤城房產，並改為住在高級酒店，他又指林靖恩獲亡夫有錢老友照顧！

【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店 李坤城兒子：看能住幾天

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ 林靖恩、李坤城

李卓軒形容繼母為「吸血鬼」

日前，李卓軒指爸爸李坤城以往的交往對象均是高材生、才女，唯獨林靖恩甚麼也不會做。

他寫道：「只有這個幼齒A，啥都不會，啥家事也不幹。只會打電動，抽菸（抽煙），喝酒，啃老。像個吸血鬼一樣賴在我老家十年！我就是看不下去，才少回家。」

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李卓軒：她可以廢人一輩子

林靖恩轉手賣掉李坤城的房產，原來是李坤城早在生前已做好規劃，他指：「老爸也把這女的責任，丟給他的代書同學，他的代書同學吃下我家的房子，然後把獲利，聽他說是做成信託，慢慢付給這個林小姐花用，讓她可以廢人一輩子。」

他續指：「老爸真厲害，人不在了，還是有辦法，只用一間破房子，就能使喚他的有錢老同學照顧他的幼齒A一輩子。」

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