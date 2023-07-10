【建造業外勞】輸入外勞料至北都工程完結　勞動力增有望降工程造價

▲ 俊和建築主席李家粦。（陳國峰攝）

政府針對建造及運輸業推出的特別輸入外勞計劃本月內接受申請，其中建造業獲准輸入1.2萬名外勞。承建多項政府工程的俊和建築主席李家粦相信，隨着北部都會區和交椅洲人工島項目推出，業界人手需求會持續高企，料建造業輸入外勞政策會持續至兩個大型項目結束為止。

他又指出，近年內地房地產項目略減，騰出的建造業人手，料足以滿足本港需求。而隨着勞工供應增加，料部分工種過去「過高」的工資會略減，未來或可反映於投標價中，意味工程造價有望下調。

政府上月中公布特別輸入外勞計劃詳情，惟未有為計劃定結束日期，僅稱計劃維持太長太短均不合適。俊和建築主席李家粦接授本報專訪指，隨着政府推出北部都會區和交椅洲人工島計劃，業界人手需求只會不斷增加，在本地人手無望短期內大增下，相信輸入外勞計劃會維持至以上兩個大型工程計劃完結為止。

至於內地是否足以持續向本港輸出所需人手，李家粦指出，近年內地房地產工程略有減少，騰出的人手足以滿足本港對外勞的需求。

他又指出，過去由於部分工種人手過於短缺，有關工種的薪酬處於過高的水平，估計當日後人手供應增加後，相關工種的工資會調整至合理水平，涉及的成本減少有機會反映有未來的投標價當中，意味工程造價有望下調。李家粦補充指，「當然，工程造價涉及很多因素，工料、運輸等都會影響。」

翻查紀錄，在2022至23年度，混凝土、紮鐵、模板工人的工資最高，日薪分別有2,600、2,600和2,575港元，以一周上班5日計，月薪已高達5.2萬元。

展望未來，李家粦認為長遠不能依賴外勞。他建議，政府應再進一步推動私人發展商或工程多採用組裝合成建築法（MiC），「MiC難在大型基建中使用，如果私營項目多用，將有助騰出人手到基建工程中，有助紓緩本港勞動力不足問題。」

政府6月13日宣布，將透過特別計劃輸入約2萬名外勞，財政司副司長黃偉綸早前指，估計本月內相關計劃可接受申請，如提交的資料齊全，審批大約2個月內可以完成。

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記者：陳梓蔚