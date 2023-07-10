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【建造業外勞】業界料難提供宿位　盼政府增中央宿舍名額

社會 10:45 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

俊和建築主席李家粦。（陳國峰攝）

為避免建造業外勞加重房屋需求，政府將改建元朗潭尾社區隔離設施，供約8,000名外勞居住，餘下4,000名外勞由僱主在工地提供宿舍。俊和建築主席李家粦指，在工地建宿舍困難大，亦會增工程成本，倡政府將更多備用社區隔離設施改作中央宿舍，應付需求。

建造業外勞難以即日來回兩地，政府和建造業界需為1.2萬名外勞提供住宿。政府建議將元朗潭尾的社區隔離設施，改建成容納8,000人的中央宿舍，餘下4,000人由僱主在工地提供宿舍。

李家粦指出，由僱主在工地提供宿舍執行上有難度。他解釋，工地有大小之分，對一些大型基建工程，其工地位置會隨工程推進遷移，難以為外勞提供固定宿舍。而面積較細的地盤，更是難提供足夠宿位。

另一方面，即使興建臨時宿舍，亦需要搭建基本的排污和供水系統，涉及很大的額外建築成本，或令工程造價不降反升。

李家粦建議政府，可將更多備用的社區隔離設施改裝成中央宿舍，解決外勞住屋需求，「住得離地盤遠點都無所謂，我們可以安排廠車接送，成本相對較低。」

現時輸入外勞的執行細節未明，李家粦認為，招聘模式亦會影響政策成效。他指出，輸入外勞主要可分成公司制和項目制，前者由公司自行決定招聘外勞數量，後者則是中標承建商按項目配給的限額招聘外勞。

李家粦指香港較適合項目制，原因是公司制存在太多變數，承建商會憂慮，一旦招聘大量外勞卻未能中標，便會大失預算；如中標後研究需要招聘多少外勞，亦容易延誤工期。

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記者：陳梓蔚

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