【航班延誤】廉航飛機過重無法起飛　全機僵持2小時19人終自願落機

▲ 一架由西班牙飛往英國的航班因天氣因素被判定為過重，機長透過廣播當場要求20名乘客自願落機。

英國一間廉航公司上周有班機因安全理由而判定過重、無法起飛，因此機長要求20名乘客自願落機，放棄乘搭航班，並提供免費住宿、轉乘隔天航班及高達500歐元（約4,300港幣）的賠償，但最終仍耗費了近2小時，才找到19名願意放棄座位的乘客。

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綜合外媒報道，英國廉航EasyJet上周三（5日）一架從西班牙蘭薩羅特機場飛往英國利物浦約翰連儂機場的班機，原定於晚上9時45分起飛，但因為風速、風向等天氣因素及跑道較短的問題而導致可承載重量減少，並基於安全理由被判定為過重，無法起飛。

網上流傳一名乘客拍攝的影片，從片段中可見，機長透過廣播向乘客宣布消息，並表示「安全是我們的首要任務，在目前的風力及天氣條件下，我們不可能讓這架飛機升空」。他隨即補充，

我與公司團隊討論過，解決飛機過重的唯一方法就是減輕重量，因此我們在此徵求20位乘客主動放棄乘搭今晚的航班，而我們也會為這些志願者提供適當的補償。目前EasyJet願意為每位乘客提供最高500歐元的賠償金。

儘管如此，機上乘客反應並不踴躍，不少人搖頭表示「我想今晚回家」。全機僵持近2小時後，機組人員才終於找到19名願意主動落機的乘客。航班最終在晚上11點24分順利起飛。

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EasyJet一名發言人事後確認19名乘客自願落機的消息，並表示：

EZY3364航班因為天氣因素而判定為過重，機長的做法是這種情況下的一種常規操作。出於安全考慮，所有航空公司都實施了重量限制。在這次事件中，我們要求乘客自願免費轉乘之後的航班，並按照規定提供了補償。保障乘客與機組人員的安全及福祉是EasyJet的首要任務。

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責任編輯︰羅嘉欣